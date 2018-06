O Festival abre no dia 04 de julho, com a apresentação dos espetáculos “Luciérnagas y Pirilampos”, pelo agrupamento Caixa de Pandora com Mili Vizcaíno, no Teatro Lopez de Ayala, onde, no dia seguinte, Jesús Ortega apresenta “Camino”, que a organização assinala como “uma viagem pelo flamenco através da dança” que inclui géneros como o “taranto”, “guajira”, “cantiñas”, “seguirilla” e “tango”.

Outro palco deste Festival é o Auditório Ricardo Carapeto, onde no dia 06, Raquel Cantero apresenta o seu “Cuadro Flamenco”, antecedendo a subida ao palco de Mariza, que vai apresentar o seu mais recente álbum, que inclui temas clássicos como “Fado Errado” e “Trigueirinha”, ao lado de inéditos como “Semente Viva”.

No dia seguinte, neste mesmo palco, Concha Buika, acompanhada pela Orquesta da Extremadura, sob a direção do maestro Josep Vicent, interpreta canções como “Siboney”, “Ojos Verdes”, “Lascia Ch’io Pianga” ou “Nostalgias”.

“Sulcanto”, um espetáculo que junta o cante alentejano e o flamenco, é apresentado por Pedro Calado, Manuel Caldeira e Esther Merino Pilo, acompanhados pelo pianista Amílcar Vázquez Días, no dia 08 no palco do Ricardo Carapeto, ao qual se segue a homenagem ao músico norte-americano B.B. King (1925-2015), pelo guitarrista e cantor cigano Raimundo Amador, nascido há 57 anos em Sevilha, e que encerra o festival.