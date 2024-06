Se lhe fosse dada a opção de viver uma versão diferente da sua vida, fá-lo-ia? Imagine que entrava numa grande caixa negra, abria uma porta e por detrás desta estava uma versão do nosso mundo em que tinha a possibilidade de resolver e corrigir os “e se” do passado. Estando essa hipótese em cima da mesa, abria a porta ao desconhecido e arriscava?

É mais ou menos este exercício que Matéria Escura, série de ficção científica da Apple Tv +, propõe. Baseada no bestseller com o mesmo nome de Blake Crouch (autor dos livros “Wayward Pines”), que adapta o seu próprio romance, este thriller sci-fi é uma conversa sobre escolhas e sobre o quão longe somos capazes de ir para reivindicar a vida com que sonhamos.

Tal como no livro, a série segue Jason Dessen (interpretado por Joel Edgerton), um físico, professor e homem de família que, numa noite, enquanto caminhava pelas ruas de Chicago depois de passar umas horas no seu bar local a afogar frustrações, é raptado por um homem mascarado misterioso, que lhe sussurra ao ouvido: “Estás satisfeito com a tua vida?”. A seguir, “apaga”.

Quando dá por si, Jason está rodeado de estranhos. Ele não se lembra de como ali foi parar, os seus amigos pensam que é outra pessoa, a sua mulher está diferente. No fundo, ninguém se lembra da vida que partilham juntos. Para baralhar ainda mais as contas, Jason descobre que neste mundo não é um mero professor de física, mas sim um génio famoso que conseguiu algo verdadeiramente notável e, pensava ele, impossível.

Preso neste labirinto de realidades, Jason embarca numa viagem angustiante, de porta em porta, por um aparente infinito multiverso com versões diferentes do seu mundo. E, apesar de determinado em fazer de tudo para regressar à sua verdadeira família, a jornada não se avizinha fácil, uma vez que vai ter de enfrentar o inimigo e vilão mais aterrador que consegue imaginar e o qual não consegue surpreender ou enganar: ele próprio.

O nosso veredicto: apesar de toda a ficção científica presente, esse não é o verdadeiro veículo condutor da história. Há muita ciência e teoria que vão deixar os fãs do género interessados, claro, mas Matéria Escura é muito mais do que isso. É uma reflexão sobre existencialismo, de arrependimentos, e de perceber e testemunhar o que um homem está disposto a fazer para a recuperar a vida que lhe roubaram.

Os nove episódios da temporada já se encontram todos disponíveis no Apple TV+.

Mais duas recomendações em jeito de Créditos Finais

No cinema: The Bikeriders

Austin Butler, Jodie Comer e Tom Hardy são os protagonistas do novo filme de Jeff Nichols, realizador de “Fuga” e “Procurem Abrigo”. A história segue os Vândalos, um grupo de motociclistas fundado por um homem chamado Johnny (Tom Hardy), que cresce demasiado e acaba por se transformar num verdadeiro gangue. Curiosidade: os Vândalos não existiram e é obra de ficção, mas as personagens do filme são baseadas em pessoas reais.

No streaming: “I Am OK?” (Max)

Este pequeno indie sobre uma mulher de 32 anos que está a descobrir a sua sexualidade apareceu em 2022 no Festival Sundance e estreou há umas semanas na Max. O guião é comovente, engraçado e intimista e faz-nos perceber que é OK estarmos encalhados. Só porque estamos na casa dos 30 não quer dizer que tenhamos de ter as respostas todas. Depois, a química e talento das duas protagonistas - as atrizes Dakota Johnson e Sonoya Mizuno - é mais do que suficiente para nos cativar e torcermos durante uma hora e meia pela sua amizade e objetivos.