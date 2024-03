Pouco se sabe ainda sobre este novo empreendimento da mulher do príncipe Harry, porém a revista internacional Time já sublinha que será uma referência a Santa Bárbara, Califórnia, onde Markle mora com o marido. A cidade, fica a cerca de 160 quilómetros a noroeste de Los Angeles, chamada de 'Riviera Americana' há mais de um século.

A revista destaca ainda que esta nova empresa de Markle irá vender talheres, livros de receitas, louças, geleias, compotas e muito mais, de acordo com o pedido de marca registada do negócio.

A Duquesa de Sussex já tinha o seu próprio blog lifestyle conhecido como The Tig, em homenagem ao vinho Tignanello. Este site fechou em 2017 – três anos após o seu lançamento e sete meses antes do seu noivado com Harry.

Neste momento a conta já conta com mais de 300 mil seguidores, poucas horas após o lançamento. “Por Meghan, a Duquesa de Sussex. Estabelecido em 2024”, diz a biografia da página.

A primeira história da conta no Instagram apresenta um vídeo de Markle a cozinhar numa cozinha enquanto toca “I Wish You Love”, de Nancy Wilson.

O site da nova marca solicita que as pessoas insiram os seus e-mails para entrar numa lista de espera.

Recorde-se que Meghan Markle e o marido têm estado afastados das redes sociais desde que deixaram de trabalhar como membros ativos da realeza britânica e não publicam na sua conta oficial "Sussex Royal" desde março de 2020. Deste essa altura, o casal partilha atualizações no seu site pessoal, lançado em fevereiro de 2024 ou no site da associação que fundaram em conjunto Archewell.