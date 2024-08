Da lista de cerca de 25 novidades editoriais a publicar a partir de setembro consta “Natal em Hogwarts”, de J. K. Rowling, a criadora da personagem Harry Potter, com ilustrações de Ziyi Gao.

Entre as novidades do grupo editorial conta-se também “A Noite Mais Sangrenta”, de João Miguel Almeida, investigador do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

A nova obra de João Miguel Almeida, a publicar em setembro, pela Marcador, chancela do Grupo Presença, aborda o sangrento caso da “carrinha-fantasma”, que na noite e madrugada de 20 de outubro de 1921 circulou por Lisboa, para assassinar, à queima-roupa, o então presidente do Governo, António Granjo, democraticamente eleito, e proeminentes figuras da revolução republicana de 1910.

“A Minha Vida – Memórias”, de Golda Meir, é publicado em outubro pela Editorial Presença, numa tradução de Maria João Ferro e Marta Mendonça de um livro da antiga primeira-ministra de Israel - e única mulher a liderar o Governo daquele país - que data da década de 1970, quando teve, em 1976, uma edição em português pela D. Quixote, com tradução de Álvaro Temudo.

Também em outubro, e pela Presença, é publicado “Porque Caem os Impérios: o Império Romano, os Estados Unidos da América e o futuro do Ocidente”, de Peter Heather e John Rapley, traduzido por João Cardoso.

Sobre a obra, refere a editora: “O historiador Peter Heather e o economista John Rapley partem do grande arco do Império Romano para repensar o Ocidente contemporâneo, revisitando o passado e perspetivando o futuro”.

No mesmo mês, na área da ficção infantil, é publicado pela Jacarandá, “As Pontes”, de Tom Percival, autor inglês de 47 anos que tem publicado, regularmente, por esta chancela, e recebeu já uma nomeação para o NAACP Image Award para o Melhor Livro Infantil.

Em novembro, a Presença conta publicar o novo romance da francesa Valérie Perrin, “Querida Tia”, numa tradução de Maria Fátima Carmo e Maria João Ferro, que traduziram o anterior romance da autora, “Os Esquecidos de Domingo”.

Também em novembro, pela mesma chancela sai “Sonny Boy - Memórias”, de Al Pacino, numa tradução de João Cardoso e Pedro Elói Duarte.

O ator e realizador Al Pacino, de 84 anos, já foi distinguido com prémios Tony e um Óscar para Melhor Ator pelo seu desempenho como tenente-coronel Frank Slade, no filme “Perfume de Mulher” (1992), de Martin Brest, celebrizando-se também pelo desempenho como Michael Corleone na trilogia “O Padrinho”, de Francis Ford Coppola.

Pela Marcador, outra chancela do grupo, e também em novembro sai o último volume da saga “Trono de Vidro”, de Sarah J. Maas, “Reino de Cinzas”.

Em dezembro, a Jacarandá encerra o ano editorial do grupo com a publicação de “O Rapaz Que Trouxe a Neve”, de Rhollie Hughes com ilustrações de Anna Wilson.

No último quadrimestre deste ano, o Grupo da Editorial Presença conta publicar 22 novos títulos, entre ficção, ensaio, literatura infanto-juvenil, autoajuda e culinária como “Friends - O Livro de Receitas Oficial”, de Amanda Yee, que reúne 100 receitas da popular série televisiva da década de 1990, a sair em novembro.