O escritor moçambicano Mia Couto é o vencedor do Prémio FIL (Feira Internacional do Livro de Guadalajara) de Literatura em Línguas Românicas 2024, anunciou hoje o júri, numa conferência de imprensa no México.

O escritor moçambicano Mia Couto durante uma entrevista à agência Lusa em Lisboa, 10 de outubro de 2019. (ACOMPANHA TEXTO DO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019). TIAGO PETINGA/LUSA 24