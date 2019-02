Offset, Quavo e Takeoff vão atuar no último dia do SBSR, 20 de julho, no Palco Super Bock, de acordo com a Música no Coração, a promotora do evento.

Os autores de êxitos do rap como "Bad and Boogie, "Walk it Talk it" e Versace" marcam assim a sua estreia em território português. O conjunto de Atlanta, do estado da Geórgia, traz na bagagem "Culture II", álbum duplo lançado em 2018.

Esta confirmação sucede-se à dos Calexico e Iron & Wine, nome artístico de Sam Beam, com a banda de indie rock a juntar-se ao cantor folk 14 anos depois da sua primeira colaboração conjunta numa atuação no Palco EDP, a 19 de julho.

Os outros nomes já anunciados para o festival são Cat Power, Lana del Rey, The 1975, Metronomy, Kaytranada, Charlotte Gainsbourg, FKJ, Superorganism e Disclosure em formato DJ Set.