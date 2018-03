A coleção "Rock & Roll" do 'designer' Miguel Vieira encerra hoje o segundo dia da 42.ª edição do Portugal Fashion, no Parque da Cidade do Porto, por onde passam também as criações de Hugo Costa e Luís Buchinho.

O ‘designer’ português Miguel Vieira, que celebra este ano 30 anos de carreira, regressa esta sexta-feira à passarela do Porto, depois de ter apresentado em janeiro, na semana da moda masculina de Milão, em Itália, a nova coleção outono/inverno 2018/19, para encerrar pelas 23:00 o segundo dia do certame de moda.

“Rock & Roll é mais do que música. É um estilo de vida. Linguagem e movimento cultural, que se reflete na moda e cria ícones intemporais. Nesta coleção, que celebra o espírito aventureiro, o ‘Homem Miguel Vieira’ e ‘rock & roll’ são binómio, que simboliza estilo e irreverência, tradição e liberdade”, explicou, na altura da apresentação em Milão, o criador natural de São João da Madeira, distrito de Aveiro.

O ‘designer’ Hugo Costa, que apresentou em janeiro, na semana da moda masculina de Paris, a sua coleção outono/inverno 2018/19 “(A)way of Punk”, inspirada no movimento ‘punk’, apresenta no Porto as suas criações que desfilam na passarela a partir das 20:00.

Logo a seguir ao desfile de Hugo Costa, chega a coleção “Night Drive”, de Luís Buchinho, a partir das 21:30. A sua nova coleção traz “materiais resistentes e formas protetores e indutoras de mobilidade”, com o preto em diferentes tons, mas também “brilhos e opacidade”, “cinturas definidas e sublinhadas” e “punhos e ombros alongados”, indica o Portugal Fashion.

A coleção “Woodland”, de Micaela Oliveira, é apresentada pelas 22:00, e o público vai voltar a ver peças esvoaçantes, transparências e rendas com cortes ousados, características habituais nas coleções daquela criadora, que remetem para o ambiente de “bosques sombrios”.

Os desfiles de hoje arrancam pelas pelas 16:00, com a estreia na passarela principal do Portugal Fashion dos jovens criadores Inês Torcato e David Catalán. Ambos já passaram, em edições anteriores, pelo projeto Bloom do Portugal Fashion, que apoia jovens ‘designers’ portugueses, e onde também se estreou Carla Pontes, outra criadora que apresenta hoje a sua coleção, a partir das 17:00.

O segundo dia conta igualmente com as coleções das marcas de vestuário Pé de Chumbo e Meam.

A 42.ª edição do Portugal Fashion encerra no sábado, dia 24, com o desfile de Diogo Miranda, com início marcado para as 23:00.

Sábado também é dia para a apresentação das novas coleções dos ‘designer’ Luís Onofre (22:30), Katty Xiomara (16:00), Nuno Baltazar (15:00) e das marcas Dielmar (21:30), Lion of Porches (20:00), Ana Sousa (19:00) e Concreto (18:00).

O calçado vai mostrar igualmente as novas tendências para a estação fria 2018/19, com apresentações das marcas Ambitious, Fly London, Nobrand, J.Reinaldo, Rufel e The Baron’s Cage.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, e é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização — Compete 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.