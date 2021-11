A homenagem à “diva dos pés descalços”, hoje divulgada, junta várias entidades locais e a Associação Cesária Évora, e vai decorrer na ilha de São Vicente, Cabo Verde, de 12 a 19 de dezembro, assinalando ainda os 10 anos após a morte de Cesária Évora, ícone maior da música cabo-verdiana.

Em conferência de imprensa no Mindelo, Janete Évora, em representação dos familiares, explicou que as atividades terão início na Praça Nova (Praça Amílcar Cabral), com um concerto, envolvendo grupos que já acompanharam Cesária Évora pelos palcos do mundo.

“Terá a presença também de cordas da orquestra nacional de Cuba, metais cabo-verdianos e franceses, para tentar trazer maior diversidade de artistas e pessoas que se relacionaram com a sua história e sua carreira”, disse a neta.

“Haverá exposição na Alliance Française, onde estarão expostas imagens de destaque do percurso da nossa diva e assim como estarão presentes vários discos de ouro e prata que ela conquistou ao longo da sua carreira e que tinha sempre orgulho em mostrar às visitas dos turistas à sua casa”, acrescentou.

Os organizadores decidiram incluir na programação uma “roda de conversa” sobre empoderamento feminino, uma vez que “Cesária foi um símbolo de representatividade da mulher”, com a presença de jornalistas, escritores, de artistas e da família.

Estará ainda presente a cineasta Ana Sofia Fonseca, que produziu o documentário sobre Cesária Évora.

“É um documentário que consegue abarcar toda a sua história e terá projeção internacional. Teremos também alguns documentários que foram feitos ao longo da sua carreira e que mostram a sua história, na Praça Dom Luís, de forma gratuita para o público”, garantiu Janete Évora.

Cesária Évora nasceu no Mindelo, em 27 de agosto de 1941, cidade onde também morreu, em 17 de dezembro de 2011, sendo considerada, com as suas mornas, a cantora de maior reconhecimento internacional em Cabo Verde.

Nesta programação há espaço ainda para a habitual passeata e serenata pelas ruas do Mindelo até o concurso de “ouril”, jogo preferido que a cantora gostava de praticar. Para assinalar a data, a organização vai promover também partilhas entre artistas e no último dia, direcionado para crianças, haverá concurso de desenho sobre a vida e obra da “Cise”.

Uma comemoração que, durante uma semana, levará diferentes atividades à ilha de São Vicente, mas que se estende internacionalmente, pelos palcos por onde a cantora passou.

“Teremos o lançamento em França do disco ao vivo de Cesária na Olympia de Paris. Tem um projeto de 50 rádio europeias que irão divulgar o ‘show’ de homenagem, a acontecer no dia 17, dia de aniversário do seu falecimento”, acrescentou o produtor musical José (Djô) da Silva, também da organização, que inclui ainda na homenagem o lançamento do documentário no próximo ano e uma minissérie sobre a vida da cantora.

Daí explicar que há ainda muito por falar sobre Cesária Évora, ao mesmo tempo que aponta que esta organização pretende promover a cultura cabo-verdiana através da artista.

O produtor referiu que a divulgação da lista de artistas que irão atuar ainda depende dos investimentos dos vários parceiros, locais, nacionais e internacionais, para conseguirem alargar a lista.

“Já estão confirmados artistas importantes de Cabo Verde e também a grande banda da Cise, com 13 músicos que a acompanharam no seu percurso internacional”, adiantou.

Silva acrescentou que todos os pormenores da homenagem foram escolhidos por razões ligadas à cantora.

“A Praça Nova, por exemplo, tem uma ligação com a Cesária, porque a artista contava que na sua infância passou por detestar aquela praça, porque não a permitiam andar por lá, uma vez que andava descalça”, recordou.