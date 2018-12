O livro “Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald - O Argumento Original do Filme”, de J.K. Rowling, a autora da saga de Harry Potter, é publicado na quinta-feira, em Portugal, numa tradução de Maria Helena Sobral, anunciou a Editorial Presença.

“Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald” sucede a “Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los”, publicado em janeiro do ano passado.

No final do primeiro livro, uma das personagens, o poderoso feiticeiro das trevas, Gellert Grindelwald, foi capturado em Nova Iorque com a ajuda de Newt Scamander, mas cumprindo a sua promessa, consegue fugir de novo e começa a reunir seguidores, a maior parte dos quais não suspeita das suas verdadeiras intenções: criar "feiticeiros sangue-puro" para dominar todos os "seres-não mágicos".

Num esforço para travar os planos de Grindelwald, “Albus Dumbledore convoca Newt, seu antigo aluno em Hogwarts, que aceita uma vez mais ajudar, desconhecendo os perigos que o esperam”, segundo a apresentação do livro.

O filme “Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald” chegou ao grande ecrã no passado dia 15 de novembro, numa produção da Warner Bros.