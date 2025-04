Kilmer foi diagnosticado com cancro na garganta em 2014, mas já tinha recuperado. O ator, interpretou Tom 'Iceman' Kazansky em 'Top Gun' ao lado de Tom Cruise em 1986, um papel que mais tarde confessou não ter desejado.

Recentemente terá confessado que implorou para fazer parte de, 'Top Gun: Maverick' em 2022, chegando até a contactar os produtores e a criar "cenas de partir o coração com Iceman". Seria o último papel como ator.

Kilmer namorou estrelas de Hollywood como Cindy Crawford, Angelina Jolie, Carly Simon e Cher.

Val Kilmer Val Kilmer créditos: AFP

Foi a estrela de 'Willow' em 1988 e casou-se com a colega de elenco britânica Joanne Whalley. O casal teve dois filhos antes de se divorciar em 1996.

Joanne Whalley e Val Kilmer Joanne Whalley e Val Kilmer créditos: AFP

Interpretou 'Batman' no filme 'Batman Forever', de 1995, e recebeu elogios da crítica pela interpretação do cantor de rock Jim Morrison no filme 'The Doors', de 1991.

No seu livro de memórias de 2020, "Your Huckleberry", Kilmer falou sobre o seu diagnóstico de cancro de garganta e a recuperação.

Kilmer fez também uma carreira na Broadway na produção de 1983 de 'Slab Boys' com Sean Penn e Kevin Bacon.

Também fez peças de Shakespeare em Nova Iorque e em 2005, estrelou em West End, Londres na adaptação de Andrew Rattenbury de 'The Postman Always Rings Twice' no Playhouse Theatre.