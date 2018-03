Um conjunto de 33 fotografias de grandes dimensões sobre Lisboa vista do rio Tejo, captadas por José Manuel Costa Alves, vai ser inaugurada hoje, no Museu de Lisboa – Palácio Pimenta.

A exposição, segundo um comunicado do museu, vai ser instalada na maior parte do relvado do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, reunindo fotografias de Lisboa vista do rio "em formato gigante", até 20 de maio deste ano.

As 33 fotografias sequenciais foram captadas em novembro de 2016, cobrindo o estuário do rio Tejo, o Oceano Atlântico e, seguindo de Oeste para Este, de Pedrouços até ao rio Trancão.

José Manuel Costa Alves, fotógrafo, nasceu em 1950, vive e trabalha em Lisboa. Frequentou o curso de Arquitetura na Escola Superior de Belas Artes (ESBAL) e na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa.

Fascinado pela fotografia, tem desenvolvido trabalhos em diferentes áreas, especialmente na indústria, arquitetura, património, e as artes.

O seu trabalho abrange desde a fotografia em estúdio, fotografia aérea, panoramas de 360º, tratamento digital de imagens e pós-produção, edições de arte, produção de imagens para exposições, inventariação e catalogação de coleções.

A exposição é inaugurada hoje, pelas 16:30, e terá entrada livre.