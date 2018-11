A exposição vai reunir mais de uma centena de quadros de Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923), o mestre nascido em Valência, conhecido em Espanha como “o grande pintor da luz”.

Organizada em parceria com o Museo Sorolla, de Madrid, e comissariada pela professora Carmen Pena, “Terra Adentro – A Espanha de Sorolla” vai reunir quadros provenientes da coleção do museu espanhol e de coleções particulares de Espanha, segundo a informação publicada pelo Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA).

“Trata-se de uma versão aumentada e enriquecida da exposição de 2016, ‘Sorolla, Tierra Adentro’, que, em Madrid, mostrou como Sorolla deu a conhecer novas versões das diversas paisagens espanholas, dotando-as de um novo sentido e significado”, escreve o MNAA, na página dedicada à mostra, na internet.

De acordo com o museu das ‘Janelas Verdes’, “predominam na mostra as paisagens que o mestre espanhol do ‘ar livre’ e da ‘luz intensa’ executou nas suas viagens pela Espanha da viragem do século XIX para o século XX, desde a sua Valência natal até ao País Basco e à Andaluzia”.