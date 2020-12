O galardão foi anunciado durante uma cerimónia realizada, este ano, ‘online’, pela associação, devido aos constrangimentos da pandemia, para apresentar o palmarés com 32 prémios relativos ao ano anterior, atribuídos a museus, projetos, boas práticas, profissionais e diversas atividades desenvolvidas no setor, em todo o país.

A edição deste ano dos prémios da APOM distinguiram também a museóloga moçambicana Alda Costa e o arqueólogo Cláudio Torres, como personalidades na área da museologia.

Depois de cinco anos encerrado para trabalhos de requalificação, no valor de 1,7 milhões de euros, o Museu de Fotografia da Madeira — Atelier Vicente’s, reabriu em julho do ano passado.

O espaço museológico foi fundado em 1863, por Vicente Gomes da Silva, e manteve-se ativo até 1978, ano em que o edifício, no centro do Funchal, e o espólio, com mais de 1,5 milhões de negativos, foram adquiridos pelo Governo Regional da Madeira.

Na reabertura, em entrevista à agência Lusa, a secretária do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, destacou que, pelo museu, passaram quatro gerações da mesma família.

Três anos após a abertura da casa, em 1866, Vicente Gomes da Silva recebeu o título de fotógrafo da imperatriz da Áustria, Isabel da Baviera, a mítica Sissi, e, em 1903, o de fotógrafo da Casa Real Portuguesa, o que contribuiu ainda mais para a sua importância, fazendo do seu estúdio um dos mais bem apetrechados do século XIX.

O espaço abriu ao público em 1982, como museu e, em 2014, encerrou para obras, tendo o executivo investido 1,2 milhões de euros na reabilitação do prédio, e 500 mil euros, com comparticipação comunitária de 85%, no restauro e salvaguarda do acervo.

“Queremos ir mais além neste espaço museológico, queremos que o Museu de Fotografia — Atelier Vicente’s seja uma referência ao nível nacional e queremos que possa projetar a Madeira internacionalmente nesta área”, afirmou, na altura, Paula Cabaço.

O espaço reabriu com uma exposição temporária intitulada “Tesouros da Fotografia Portuguesa do século XIX”, mantendo uma exposição permanente representativa dos vários autores incluídos no acervo, de que faz parte o espólio de praticamente todas as grandes casas madeirenses de fotografia dos séculos XIX e XX.

O Prémio Museu do Ano é uma das principais distinções atribuídas pela APOM, num total, este ano, de 32 categorias a concurso, que distinguem, entre outras áreas, a melhor intervenção e restauro, o melhor catálogo, a melhor exposição, mecenato e projeto museográfico.

A APOM recebe anualmente algumas centenas de candidaturas de instituições de Portugal continental e das Regiões Autónomas, bem como de projetos expositivos portugueses no estrangeiro.

O presidente da APOM, João Neto, indicou à agência Lusa que a associação decidiu criar, nesta edição de 2020, três novos prémios a adicionar ao palmarés: para uma atividade escolar curricular complementar com os museus, um prémio para museólogos e, por fim, uma categoria dedicada à fotografia do património.

Assim, nesta primeira edição das personalidades na área da museologia, foram distinguidos Alda Costa e Cláudio Torres.

Em 2019, foi vencedor o museu da Fundação Bienal de Arte de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo, em 2018, o Prémio de Museu do Ano foi para o Museu Metalúrgica Duarte Ferreira, no Tramagal, Abrantes, e, em 2017, o vencedor foi o Museu do Dinheiro, em Lisboa.

O museu vencedor vai receber um troféu em vidro desenhado por Fernando Quintas, pintor e professor da Faculdade de Belas Artes da Universidade Nova de Lisboa.

Palmarés

1. Prémio Museu do Ano

Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s Madeira

2. Personalidade na Área da Museologia

Alda Costa

Cláudio Torres

3. Prémio Museólogo do Ano

Alexandre Pais

Ana Paula Assunção

Inês Fialho Brandão

Silvana Bessone

4. Prémio Filme

Museu de Aveiro: “Entre o museu…rostos”

Menções Honrosas:

Museu Municipal Pedro Nunes (Alcácer do Sal)

Sinagoga de Tomar (Tomar)

5. Prémio Inovação e Criatividade

Museu de Lamego: Ciclo de Fotografia de Lamego e Vale do Varosa – A Viagem (Lamego)

Museu Marítimo de Sesimbra: Programação Participada e Inclusiva. Museu Marítimo de Sesimbra: Um Museu da Comunidade (Sesimbra)

Menções Honrosas:

Museu de Lisboa: Festival Entre Romanos (Lisboa)

Museu de Portimão: Recriação da descarga da sardinha no cais de Portimão (Portimão)

Museu do Futebol Clube do Porto: APP Futebol Clube do Porto Museu & Tour (Porto)

6. Prémio Comunicação Online

Fundação Bienal de Cerveira: Fundação Bienal de Cerveira ON (Vila Nova de Cerveira)

7. Prémio Aplicação de Gestão e Multimédia

Museu do Côa: “Experiência de Realidade Aumentada” (Vila Nova de Foz Côa)

8. Prémio Marketing e Merchandising Cultural

Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado: Linha de merchandising no âmbito da exposição “Sarah Affonso. Os dias das pequenas coisas” (Lisboa)

9. Prémio Trabalho Jornalístico e Multimédia

RTP – Rádio Televisão Portuguesa: Museu Desconhecido

TVI - A Relíquia

10. Prémio Informação Turística

Direção Regional de Cultura da Madeira: A Arte na Rota do Ouro Branco (Madeira)

Menções Honrosas:

Museu Nacional de Arqueologia: Folhetos em língua árabe (Lisboa)

Museu Nacional dos Coches: Folhetos em língua árabe (Lisboa)

Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão: Roteiro Turístico: Famalicão Turismo Industrial” (Vila Nova de Famalicão)

11. Prémio Transporte de Património

Museu Nacional de Arqueologia: Exposição “Identidade e Cultura. Património Arqueológico de Sharjah (EAU)” (Lisboa)

Museu Nacional do Azulejo: Exposição “The Land of Glazed Cities. 500 years of Azulejo in Portugal”/“O País das Cidades Vidradas. 500 anos do Azulejo em Portugal" (Lisboa)

12. Prémio Conferências

Maria da Luz Sampaio (Investigadora)

Museu Cosme Damião/Sport Lisboa e Benfica: Simpósio “Conservação do Património Cultural e Sustentabilidade: Desafios e Experiências” (Lisboa)

Helena Gonçalves Pinto (Investigadora)

13. Prémio Fotografia sobre Património

André Dores

Rosa Reis

Sérgio Jacques

14. Menção Especial

Acesso Cultura

Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal

Casa Fernando Pessoa (Lisboa)

Federação Portuguesa das Associações de Surdos

Museu da Comunidade Concelhia da Batalha (Batalha)

Museu de Leiria (Leiria)

15. Prémio Trabalho de Museologia

Museu de Leiria: Plasticidade – Uma História dos Plásticos em Portugal: novos campos para a ciência da conservação (Leiria)

Museu de Lisboa: Devoção e Fé. Registos em azulejo na cidade de Lisboa (Lisboa)

Museu de Faro: “O Mosaico do Oceano: um tesouro intemporal de Ossónoba” (Faro)

16. Prémio Trabalho de Museografia

Museu de Marinha: Exposição A nova Sala dos Grandes Veleiros (Lisboa)

Museu do Neo-Realismo de Vila Franca de Xira: Exposição Cândido Portinari em Portugal (Vila Franca de Xira)

Museu Nacional de Arqueologia: Exposição “Identidade e Cultura. Património Arqueológico de Sharjah (EAU)” (Lisboa)

17. Estudo sobre Museologia

Humberto Rendeiro - Tese de Doutoramento: “Gestão Museológica: paradigmas de atuação, resultados e perspetivas (O panorama da Rede Portuguesa de Museus quinze anos depois da sua criação)”

18. Prémio Investigação

Museu de Lisboa: Coletânea de Estudos Antonianos (Lisboa)

Museu de Lisboa: Irisalva Moita: um percurso fotográfico (Lisboa)

Museu Etnográfico da Madeira: Projeto editorial Cadernos de Campo (nº3): Festas e Romarias da Madeira

Museu Militar dos Açores – Direção de História e Cultura: Fontes Vivas. Consubstancia da Imaterialidade em Materialidade (Açores)

Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado: Sarah Affonso. Os dias das pequenas coisas (Lisboa)

19. Prémio Cooperação Internacional

Embaixada da República da Coreia

Embaixada de Itália

Embaixada de Portugal na China

Embaixada dos Emirados Árabes Unidos

20. Prémio Organismo Internacional

NEMO – Network of European Museum Organisation

21. Prémio Colecionador

António Miranda

22. Prémio Coleção Visitável

Coleção António Miranda – Núcleo de Arte Sacra (Baião)

Menção Honrosa:

Memória de Seguro (Lisboa)

23. Prémio Mecenato

Fundação BCP

Fundação BPI/La Caixa

24. Prémio Projeto Internacional

Museu Nacional de Arqueologia: Exposição “Identidade e Cultura. Património Arqueológico de Sharjah (EAU)” (Lisboa)

Museu Nacional do Azulejo: Exposição “The Land of Glazed Cities. 500 years of Azulejo in Portugal”/“O País das Cidades Vidradas. 500 anos do Azulejo em Portugal" (Lisboa)

25. Prémio Parceria

Museu de Cerâmica de Sacavém: Vivências quotidianas do Convento de Cristo após a extinção da Ordem, através da cultura material e documental (Loures)

Museu de Lamego: Instituição Convidada 2019 – Santa Casa da Misericórdia de Lamego (Lamego)

Menções Honrosas:

Museu de Angra do Heroísmo: Parceria com o grupo de teatro “A Sala” (programação) (Açores)

Museu Nacional da Música: Concertos fora de portas (Lisboa)

26. Prémio Instituição

Direção Geral do Património Cultural

Direção Regional de Cultura da Madeira

Direção Regional de Cultura do Alentejo

Direção Regional de Cultura do Algarve

Direção Regional de Cultura do Centro

Direção Regional de Cultura do Norte

Direção Regional de Cultura dos Açores

27. Prémio Incorporação

Fundação Cupertino de Miranda: Coleção Isabel Meyrelles (Vila Nova de Famalicão)

Museu da Música Mecânica: O Autómato Clown à l’échelle – O palhaço na escada (Palmela)

Museu de Angra do Heroísmo: Exumação de Baleia comum - Balaeonoptera physalus (Açores)

28. Prémio Intervenção em Conservação e Restauro

Museu do Santuário de Fátima: Intervenção de Conservação e Restauro do Manto da Rainha D. Amélia (Ourém)

Menção Honrosa:

Museu de Leiria: Plasticidade – Uma História dos Plásticos em Portugal: novos campos para a ciência da conservação (Leiria)

29. Prémio Projeto de Educação e Mediação Cultural

Fundação Bienal de Cerveira: LAC – Laboratório de Aprendizagem Criativa (Vila Nova de Cerveira)

Museu do Côa: Serviço de Educação e Mediação Cultural do Museu e Parque Arqueológico do Vale do Côa (Vila Nova de Foz Côa)

Menção Honrosa:

Museu Municipal de Loures: Museu visita a escola (Loures)

30. Prémio Catálogo

Fundação Cupertino de Miranda: "Cruzeiro Seixas – Ao longo do longo caminho" (Vila Nova de Famalicão)

Museu de História Natural da Universidade do Porto: "Culturas e Geografias: Centenário da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (1919-2019)" (Porto)

Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado: "Carlos Relvas (1838-1894) – Visitas inéditas de Portugal. A fotografia nos salões europeus" (Lisboa)

Menção Honrosa:

Museu de Lisboa: "Convivência(s)". Lisboa Plural. 1147-1910 (Lisboa)

31. Prémio Exposição Temporária

Museu Calouste Gulbenkian: O gosto pela Arte Islâmica (Lisboa)

Museu de S. Roque: Um rei e três imperadores Portugal a China e Macau no tempo de D. João V (Lisboa)

Menção Honrosa:

Museu de Leiria: Plasticidade – Uma História dos Plásticos em Portugal: as memórias de um quotidiano (Leiria)

32. Prémio Atividade Escolar Complementar com o Museu

Colégio Militar/Direção de História e Cultura Militar: Atividade de Complemento Curricular – Museologia (Lisboa)