Este festival, que se concretiza com sessões de cinema, teatro, oficinas, música e debates, tem tido como objetivo “reforçar a necessidade de falar sobre saúde e doença mental no espaço público”.

Depois de várias edições a abordar os efeitos da pandemia da covid-19, este ano o festival propõe refletir sobre saúde mental na comunicação social e no setor da música, e também o impacto da burocracia na saúde mental das pessoas.

A programação, hoje anunciada, conta com a exibição do filme “Listen” (2020), de Ana Rocha de Sousa, sobre uma família enredada na burocracia dos serviços sociais britânicos por causa da guarda dos filhos.

O filme é o mote para falar de saúde mental e burocracia, contando com um debate com a participação das psicólogas Henda Vieira-Lopes e Liliana Dias, da realizadora Ana Rocha de Sousa e de Isabel Passarinho, da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental.

Sobre saúde mental e música, o mote é o filme “Tár” (2022), de Todd Field, com um debate moderado pela jornalista Lia Pereira no qual estarão presentes a musicoterapeuta Ana Franganito, a psicóloga Cheila Rocha, a compositora Maria Picas e Sara Baía, da Ordem dos Psicólogos.

No festival será ainda exibido o filme “Repórter na noite” (2014), de Dan Gilroy e protagonizado por Jake Gyllenhaal, sobre os limites do jornalismo, numa sessão temática sobre saúde mental e ‘media’, com um debate moderado pela jornalista Florbela Godinho.

Sobre saúde mental e relacionamentos, o festival propõe o documentário “Un bolso lleno de carteras” (2021), de Leonardo Petralia, e um debate com Paulo Bastos (jornalista), Rita Sepúlveda (investigadora), Tânia Graça (psicóloga e sexóloga) e Vanessa Damásio (psicóloga).

Uma oficina de Dança Movimento Terapia e um concerto dos The Ziguais, banda fundada por uma associação que apoia pessoas com autismo e suas famílias, são outros momentos desta edição, que termina no dia 25 de maio.

O Festival Mental, produzido pela associação sem fins lucrativos Safe Space Portugal, decorrerá no Cinema São Jorge, Espaço Atmosfera M e no parque da Quinta das Conchas.