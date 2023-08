Sixto Díaz Rodriguez, também conhecido como Rodriguez, foi um cantor, compositor, guitarrista e poeta, de ascendência mexicana, nascido nos Estados Unidos, país onde, no início dos anos 1970, iniciou uma carreira musical discreta e de curta duração, com apenas dois álbuns pouco vendidos (“Cold Fact” e “Coming from Reality”).

No entanto, alcançou sucesso na Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, país onde um grupo de fãs decidiu procurá-lo e contactá-lo, promovendo, dessa forma, o renascimento da sua carreira musical.

Esta história é contada no documentário “À procura de Sugar Man” (2012), de Malik Bendjelloul, que valeu ao realizador o Óscar de Melhor Documentário em Longa-metragem, no ano seguinte.

O filme e a sua projeção mundial graças ao prémio contribuíram para que Sixto Rodriguez se tornasse famoso, sobretudo no seu próprio país.

Sixto Rodriguez morava no bairro de Woodbridge, em Detroit, e seguia uma vida simples, com ocasionais visitas a bares onde dava concertos para pequenas populações locais.