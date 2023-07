Mais de 50 produtores de vinho da Beira Interior, do Dão e do Douro, três espaços de restauração e uma dezena de espetáculos musicais estarão reunidos na segunda edição do Guarda Wine Fest, anunciou hoje aquele município.

O evento de verão, que almeja a “promoção de vinhos e do território”, decorre na Alameda de Santo André, na Guarda, entre os dias 14 e 16, e tem entrada livre, embora com a participação em algumas atividades sujeita aos lugares disponíveis.

Promovido pelo município da Guarda e pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior, o evento propõe a prova de “entusiasmantes vinhos portugueses” em paralelo com uma iniciativa denominada “Conversas sobre Vinho”, dinamizada por três especialistas: Rodolfo Tristão, Tiago Macena e Tiago Marques.

“Vinhos de Verão do Distrito da Guarda” é o tema da primeira sessão a realizar por Tiago Macena, enólogo, no dia 14, às 19:30. No dia 15, serão promovidas duas conversas com Rodolfo Tristão, ‘sommelier’ e crítico de vinhos, uma às 17:30, focada no “Dão, o ‘field blend’ de clássicos e descoberta dos monovarietais”, e outra, às 19:30, centrada no tema “Douro, Brancos de altitude e tintos elegantes para dias quentes”.

No último dia do Guarda Wine Fest decorrerá a sessão “Beira Interior - Diversidade e Terroir”, às 17:15, com Tiago Marques.

A finalizar, às 21:00 de dia 16, os visitantes serão convidados e refletir sobre a sustentabilidade e a economia circular no setor vitivinícola, numa sessão guiada por Mariana Saavedra Silva, Carlos Pinto, Marcelo Sequeira, José Lemos e Estevan Carballo.

A organização frisou ainda que os três espaços de restauração terão propostas que harmonizem a relação “da gastronomia com o vinho”, havendo ainda lugar a duas sessões de ‘showcooking’, com os ‘chefs’ Hernâni Ermida (dia 15 às 18:30) e Paulo Cardoso (dia 16 às 19:30).

Já a animação inclui, entre outros, concertos dos The Lucky Duckies (dia 14 às 21:30, seguido do DJ Pedro Simões, da rádio RFM, pelas 23:00); dia 15 é a vez da Moustache Brass Band (15:30) e Jéssica Pina (voz e trompete), acompanhada por Giovanni Barbieri (teclado) e Eron Gabriel, na bateria, às 21:30.

No último dia do Guarda Wine Fest, destaque para Solaris com o grupo de cantares da Arrifana, a partir das 18:00.

De acordo com a organização, o evento inclui, também, uma visita de 12 ‘sommeliers’ nacionais e um passeio pela região da Beira Interior “com o objetivo de proporcionar negócios e promover os vinhos regionais junto a este grupo de influenciadores”.