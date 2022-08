Os bilhetes para o regresso da banda de Chris Martin e companhia, colocados esta quinta-feira à venda pelas 10h00, esgotaram no espaço de uma hora.

Quem ainda está nas filas, tanto virtuais como físicas, não desista. De acordo com a Rádio Comercial, os bilhetes para a segunda data, a 18 de maio, já foram colocados à venda.

Para conseguir uma entrada para o concerto em Coimbra há quem tenha mesmo passado uma noite ao relento. O Jornal de Notícias falou com uma fã que esperou mais de 12 horas na fila para a FNAC da Rua de Passos Manuel, no Porto.

Nas redes sociais multiplicam-se os relatos de quem esperou várias horas para conseguir um lugar no Estádio Cidade de Coimbra.

No comunicado de divulgação do concerto, a Everything is New sublinha que "apenas serão válidos os bilhetes adquiridos nos pontos de venda oficiais", apelando a que não sejam comprados bilhetes "em sites de mercado secundário".

Os locais de venda oficiais referidos pela promotora são: FNAC, El Corte Inglés, Worten, Agência ABEP, Ticketline.pt, Seetickets.com, Masqueticket.com e everythingisnew.pt.

O espetáculo em Coimbra terá bilhetes à venda pelos seguintes preços:

Relvado - 85 euros

Bancada Nascente Inferior - 150 euros (com marcação)

Bancada Poente Inferior - 150 euros (com marcação)

Bancada Nascente Superior - 120 euros (com marcação)

Bancada Poente Superior - 120 euros (com marcação)

Bancada Sul Inferior - 90 euros (com marcação)

Bancada Sul Superior - 65 euros (com marcação)

Mobilidade Condicionada- 65 euros

Pacotes VIP (limite de venda 4 pacotes por pessoa)