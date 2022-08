A atriz norte-americana Anne Heche "não deve sobreviver" depois de sofrer uma grave lesão cerebral num acidente de carro em Los Angeles na semana passada, informou a imprensa norte-americana.

O acidente deixou Heche, de 53 anos, em coma com uma "grave lesão cerebral anóxica", de acordo com um comunicado de um dos seus representante, citado por vários meios de comunicação.

"Há muito tempo que é sua escolha doar os seus órgãos e ela está a ser mantida em suporte de vida para determinar se algum é viável", revelava o comunicado.

O seu representante também agradeceu aos simpatizantes de Heche, tal como aos que cuidam da atriz no Grossman Burn Center no West Hills Hospital.

"Anne tinha um coração enorme e tocou a todos que conheceu com o seu espírito generoso", acrescentou o comunicado.

"Mais do que o seu talento extraordinário, ela espalhou bondade e alegria como o trabalho da sua vida. Ela será lembrada pela sua honestidade corajosa e fará muita falta pela sua luz."

Refira-se que Anne Heche está em coma desde que bateu com o seu carro numa casa de dois andares no bairro de Mar Vista em 5 de agosto. A polícia de Los Angeles disse depois que iria pedir testes de sangue a Heche e que os investigadores pretendiam "apresentar este caso ao Ministério Público apropriado", embora não tenham especificado uma acusação.

A imprensa local, contudo, informou no mesmo dia que testes preliminares deram positivo a narcóticos. O site sensacionalista e especialista em celebridades TMZ, citando fontes policiais, garantiu mesmo que Heche havia testado positivo a cocaína e fentanil.

Heche destacou-se no cinema na década de 90, em filmes como Seis dias, sete noites, Donnie Brasco e Eu sei o que você fez no verão passado. Ficou também conhecida pela participação em Another World, pela qual ganhou um Daytime Emmy em 1991.

Durante a década de 1990, manteve um relacionamento com a apresentadora de talk show Ellen DeGeneres.