"Estamos absolutamente entusiasmados em anunciar que Halima Aden é o mais novo membro da família Swimsuit [fatos de banho] da Sports Illustrated, fazendo história ao ser a primeira modelo muçulmana a usar um hijab e burkini na revista".

Foi assim que a Sports Illustrated deu a conhecer esta sua nova aposta. E não é a primeira vez que Halima Aden faz história. A modelo foi a primeira Miss Minnesota USA a usar hijab e burkini em 2016, quando tinha apenas 19 anos, e chegou às semi-finais. Além disso, ainda este ano, em março foi uma das três modelos negras com hijab a figurar na capa da Vogue Arabia.

No Instagram, onde publicou alguns momentos desta edição da Sports Illustrated, Halima Aden escreveu: "Não mudes, muda o jogo! Senhoras, tudo é possível! Estar na Sports Illustrated é tão mais importante do que eu. É enviar uma mensagem à minha comunidade e ao mundo sobre como as mulheres de diferentes contextos, aparências e criação podem estar unidas e celebrar. Obrigada por esta oportunidade incrível".

"A crescer nos Estados Unidos, nunca me senti realmente representada porque nunca pude folhear uma revista e ver uma mulher a usar um hijab. Não tenham medo de ser as primeiras", disse a modelo em entrevista à CNN.

"Começamos a ver políticas, empresárias, repórteres e outras mulheres de sucesso com papéis relevantes a usar hijab e é essa a mensagem que precisamos de passar", disse à BBC.

Halima Aden é somali, tendo nascido num campo de refugiados no Quénia, do qual a família saiu rumo aos Estados Unidos quando esta tinha sete anos.

A sessão para a Sports Illustrated, da autoria de Yu Tsai, ocorreu na praia de Watamu, no Quénia.

"Continuo a pensar olhar para quando tinha seis anos, neste mesmo país, num campo de refugiados. Crescer e viver o sonho americano, e poder voltar ao Quénia para uma sessão para a Sports Illustrated numa das zonas mais bonitas do Quénia... Não acho que seja uma história que alguém fosse capaz de inventar", partilhou a modelo.

"Acreditamos que a beleza não conhece fronteiras", afirma a editora da secção de fatos de banho da Sports Illustrated, MJ Day. "Eu admiro a Halima e considero que ela é um ser humano inspirador pela forma como decidiu usar a sua plataforma e o seu trabalho na Unicef como embaixadora. Na minha opinião, é uma das maiores beldades do nosso tempo, não apenas por fora como por dentro. Quando nos conhecemos eu fiquei instantaneamente atraída pela sua inteligência, entusiasmo e autenticidade".

Esta edição da revista chega às bancas a 8 de maio.