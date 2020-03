O (re)encontro dos Fausto com o maestro acontece na “altura certa” e num certo “ponto de maturidade de ambas as partes”. Mas também porque a música é a dos Fausto. Isto é, “há certa música que dificilmente se prestaria a um exercício de expansão orquestral”, diz Martim.

“O tipo de banda que procura este trabalho sabe que tem um produto que aguenta o teste de stress que é ter uma Orquestra atrás. Porque a Orquestra não é tipo um karaoke, o Tomás não pode cantar por cima de uma trilha de karaoke, a banda continua a fazer aquilo que fazia e a Orquestra é como uma esponja”.

Entre Martim e os Fausto há uma "simbiose" que comparam a uma linha de montagem. As músicas são como um sapato, o maestro cose e mete atacadores. Depois a banda calça-o ou manda de novo para a forma. Um processo que se pode repetir até estar pronto a gastar sola em palco.

"É uma orquestra que não tem medo, não tem pudor, não é snob e sai da casca"

Mas o maestro faz questão de sublinhar que “não dirige” a Orquestra Filarmonia das Beiras e recorre a (mais) uma metáfora para explicar porquê. "É como se as equipas de futebol pudessem convidar treinadores só por uma jornada. É como se o Lito Vidigal fosse treinar o Santa Clara por uma jornada, tem bons jogadores, mas não foi ele a montar a equipa", explica.

Vestindo, ainda assim, a camisola, Martim Sousa Tavares desdobra-se em elogios aos quase cinquenta músicos que irá dirigir. "A Orquestra Filarmonia das Beiras é uma das melhores a fazer este tipo de projetos. É uma orquestra que não tem medo, não tem pudor, não é snob e sai da casca", destaca.

O concerto no Campo Pequeno acontece depois de um conjunto de 11 datas por auditórios nacionais . É um fim de ciclo, e não o é ao mesmo tempo.

A banda já abordou o tema entre si: "É, sem dúvida, uma celebração de um fim de um ciclo. Mas nós ainda vamos andar a tocar este disco ["A Invenção do Dia Claro", 2019] pelo menos até ao fim do ano, enquanto planeamos novas ideias para o futuro”, diz Tomás.

“Não vamos enterrar o disco, até porque não temos mais nada para tocar ao vivo”, acrescenta Salvador.

Não há novidades, mas há vontade. "Disco após disco, chegamos sempre a este momento em que gostávamos de já estar a compor", continua Domingos. Mas até lá ainda falta "um período de reflexão, sem paragens", algo que se torna difícil "a montar e a desmontar, a ensaiar um dia e a dar concertos no outro", recorda. "Nós precisamos de ficar a pastar", remata.

A Assembleia de Alvalade

Da boca dos Fausto sai sempre um “nós”. “Nós” fizemos, “nós” pensámos, “nós” decidimos”. É assim que as coisas funcionam na "Assembleia de Alvalade". Até no desenho do palco do Campo Pequeno — "a execução técnica é minha [Tomás], mas a concepção é do grupo".

“As ideias de cada um passam pelo escrutínio democrático da Assembleia de Alvalade e as decisões acabam por ser tomadas em conjunto. Somos autores de tudo; somos autores das coisas uns dos outros”, remata Tomás.