O National Geographic Summit volta a realizar-se em Lisboa e vai juntar uma bióloga marinha internacional, o astronauta com maior número de dias no espaço e um premiado fotógrafo da vida selvagem para "celebrar o planeta".

O canal National Geographic (Nat Geographic) promove a edição de 2018 da iniciativa, que vai decorrer a 11 e 12 de abril, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com o tema "Um dia para celebrar o nosso planeta", anunciou hoje a organização.

No primeiro dia da conferência, alguns profissionais que se dedicam a diferentes áreas de divulgação e defesa da natureza vão apresentar o seu trabalho e estar disponíveis para responder a perguntas dos participantes.

Sylvia Earle é apresentada pela National Geographic como "a mais conceituada bióloga marinha do planeta", Terry Virts como o astronauta "com maior número de dias consecutivos no espaço", enquanto Charlie Hamilton James é "o ultrapremiado fotógrafo" especializado em vida selvagem.

Entre os oradores convidados para o National Geographic Summit deste ano estão ainda a ativista norte-coreana Hyeonseo Lee e a jornalista da Nat Geo Mariana van Zeller, protagonista da série Inside USA.

O objetivo é "partilhar as suas experiências de vida e transmitir uma mensagem de alerta, mas também de esperança e de contributo para a preservação do nosso planeta e para a construção de um mundo mais tolerante", refere a informação divulgada.

A conferência inclui uma sessão dedicada às escolas e alunos de todo o país vão poder ouvir e trocar experiências com o astronauta Terry Virts, sendo também apresentados os trabalhos desenvolvidos por estes estudantes do 7.º ao 9.º ano sobre o tema "Ideias Espaciais".

No âmbito do 'storytelling Nat Geo', haverá uma 'masterclass' com a presença do orador e escritor Will Storr, com obras e trabalhos na área do jornalismo de investigação.

A edição de 2017 da iniciativa do canal, transmitido em Portugal pelo grupo Fox, foi considerada um sucesso ao juntar 1.200 pessoas durante dois dias para "impactar a vida dos portugueses, levando-os a embarcar numa viagem arrebatadora e extraordinária à volta do planeta" e contou com a presença da ativista e cientista Jane Goodall, mundialmente conhecida pelo estudo do comportamento dos chimpanzés.