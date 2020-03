O percurso de Marlene Tavares (Nenny), de 17 anos, na música começou em 2018, quando fez uma ‘cover’ do tema "Devia Ir" dos Wet Bed Gang, amigos do irmão e do primo e vizinhos do bairro onde viveu em Vialonga, até aos 11 anos, antes de emigrar para França.

“As pessoas começaram a partilhar [o vídeo publicado online] e foi aí que comecei a ir ao estúdio deles [Wet Bed Gang]”, contou em entrevista à Lusa, em Lisboa, numas férias da escola que frequenta no Luxemburgo, para onde se mudou em setembro do ano passado.

O primeiro tema original de Nenny, “Sushi”, foi partilhado no Youtube a 03 de março de 2019. Quase um ano depois contabiliza mais de 12 milhões de visualizações. “Dona Maria”, partilhado em novembro, conta com quase 1,5 milhões de visualizações.

Passar a barreira dos 10 milhões com o primeiro tema que criou é “uma coisa mesmo incrível”, que Nenny “nunca” imaginou que pudesse acontecer “logo no primeiro som”.

Em julho do ano passado, no dia 15, surgiu na mesma plataforma ‘online’ de partilha de vídeos “Bússola”, que hoje conta com quase nove milhões de visualizações.

Ainda sem o EP de estreia editado, Nenny está nomeada em duas categorias dos Play – Prémios da Música Portuguesa: Melhor Canção, com “Bússola”, e Revelação.

Nem por isso Nenny se deixa deslumbrar: “Hoje tive dez milhões e amanhã posso ter muito menos, tenho consciência disso”.

Neste pouco tempo de exposição pública, também já aprendeu a lidar com os comentários negativos. “Não pode haver só opiniões positivas, nem só negativas”, salienta.