"Há 7,5 mil milhões de pessoas no mundo. Dessas 1,5 mil milhões fala inglês e desses 360 milhões são nativos ou têm o inglês como primeira língua. Este número representa apenas 5% da população mundial e ainda assim a grande maioria do conteúdo internacional é produzido num sítio e numa só língua: Hollywood e em inglês. Hollywood tem fantásticos storytellers, mas isto é uma enorme falha e é nessa falha que se vive uma oportunidade, porque as grandes histórias devem vir de qualquer lado", expôs Greg Peters, 'Chief Product Officer' da Netflix.

Os números acima citados mostravam uma possibilidade difícil de contestar estatisticamente, mas que ainda não tinha sido albergada por um exemplo concreto. Pelo menos não na Netflix.

Foi uma questão de tempo até o facto de mais de metade dos 139 milhões de subscritores do serviço de streaming fora dos Estados Unidos se fizessem ouvir. Primeiro, nas legendas e dobragens, depois no conteúdo produzido fora de Hollywood.

A primeira aposta de um original Netflix foi "House of Cards". Trata-se de uma série que percorre as teias de Frank e Claire Underwood pelo poder político nos Estados Unidos, mas que serviu para mostrar um mundo muito para além do mercado norte-americano com a necessidade de fazer mais legendas, em 26 idiomas diferentes e 10 dobragens.

Mas o verdadeiro terramoto aconteceu com a série brasileira "3%", uma distopia em que a elite da sociedade vive numa ilha paradisíaca afastada dos bairros de lata sobrelotados. A série teve uma aceitação brutal, com mais de metade das visualizações a virem de fora do Brasil.