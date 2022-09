Em declarações ao Quartz, um porta-voz da Netflix confirmou que "como sinal de respeito, as filmagens de “The Crown” foram suspensas [na quinta-feira, dia da morte de Isabel II]".

A mesma fonte acrescentou que "as filmagens também serão suspensas no dia o funeral de Sua Majestade, a Rainha".

Recorde-se que o funeral de Estado terá lugar no dia 19 de setembro na Abadia de Westminster, em Londres.

Antes, o corpo de Isabel II ficará em câmara ardente durante vários dias para que os populares tenham oportunidade de prestar homenagem à falecida rainha.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará presente no funeral.

Estas suspensões, todavia, não vão impactar o lançamento da próxima temporada da série, que se mantém planeado para novembro.

A série várias vezes vencedora do Emmy, o equivalente ao Óscar da televisão norte-americana, estreou a sua primeira temporada com o casamento de Isabel II com o príncipe Filipe, em 1947.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.