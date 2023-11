“Neste primeiro volume do álbum, consegui realizar aquilo que procurava há muito tempo: transmitir da melhor forma o estilo musical com o qual me identifico e que, para mim, significa acima de tudo diversidade. Nele exploro pop, baladas e música flamenca, ritmos onde sinto verdadeiramente a música. Acredito que a minha autoexigência me tenha levado a este resultado e não posso negar que me sinto muito orgulhoso”, disse Nininho Vaz Maia sobre “Aparentemente”, citado num comunicado hoje divulgado.

Na primeira parte do álbum, composta por sete temas, Nininho Vaz Maia canta tanto em português como em espanhol.

Nininho Vaz Maia editou em 2019 o álbum de estreia, “Raízes”, que inclui músicas como “E agora”, “Gosto de ti” ou “Pegate a mi”, tendo-se estreado ao vivo nos coliseus de Lisboa e do Porto em 2022.

Em 2 de dezembro deste ano, sobe ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, e no dia 15 de dezembro ao do Pavilhão Rosa Mota, no Porto.