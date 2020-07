Apresentação do projeto Bairro C em Guimarães

O que é: O Bairro C é um projeto do Município de Guimarães que pretende reinterpretar discursivamente uma estratégia de desenvolvimento da cidade, assente na cultura, criatividade, conhecimento e ciência. Geograficamente ocupa a de Couros, passando pela Caldeiroa e subindo até à Conde Margaride, à Casa da Memória e ao CIAJG.

Com o objetivo de assumir a Arte Urbana como expressão artística de espaço público, alargando as oportunidades para artistas de diferentes áreas, o projeto Bairro C pretende funcionar com um dinamizador de um Laboratório Social e experimentação de um modelo de desenvolvimento e de construção do futuro preconizado para Guimarães.

A apresentação conta com presença do presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, da vereadora da Cultura, Adelina Pinto, e do Vereador do Urbanismo, Fernando Seara de Sá.

Quando: Hoje, às 16:00

Onde: Na praça coberta do Instituto de Design.

Receba estas sugestões no seu e-mail "Acho Que Vais Gostar Disto" é uma rubrica do SAPO24 que lhe sugere o que ver, ler e ouvir. Se quer receber estas sugestões confortavelmente no seu e-mail, basta subscrever a rubrica em formato newsletter através deste link.

Início do 10.º Lisbon Summer School for the Study of Culture

O que é: Iniciativa anual do Lisbon Consortium, programa internacional de Mestrado e Doutoramento em Estudos de Cultura da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica. A edição deste ano é dedicada ao tema “Ecoculture”, nomeadamente à reflexão sobre a inter-relação entre cultura e meio ambiente, examinando a crescente consciência do impacto negativo das atividades humanas, e decorre, pela primeira vez, em formato online. O evento conta este ano com mais de 100 participantes de 30 nacionalidades, de todos os continentes, e terá lugar inteiramente online (via Zoom).

Quando: A partir de hoje e até 11 de julho.

Onde: No Zoom. Programa completo aqui.

Espetáculo de música e humor, online, de Rouxinol Faduncho

O que é: Marco Horácio encarna o fadista Rouxinol Faduncho para um concerto ao vivo e 'online'. Através da plataforma Cliveon (Culture Live Online) é possível adquirir bilhetes para assistir ao concerto ao vivo e por um preço mais reduzido assistir em Live stream

Quando: Hoje, às 21:30.

Onde: No Cine Incrível, em Almada, e na plataforma Cliveon (Culture Live Online).

Sessão “40 anos de Ciência e Conhecimento: capacitar as empresas para os novos desafios”

O que é: Primeira sessão comemorativa dos 40 anos da criação do Instituto De Engenharia De Sistemas E Computadores (INESC), que celebra igualmente os 35 anos do INESC TEC.

Quando: 14:30

Onde: Na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto — com os oradores presentes em palco e os participantes a assistir online via Plataforma Zoom.

Sessão online "Um manual de utilizador da cidade em tempo de COVID-19"

O que é: Esta é a primeira sessão do ciclo de conferências Encontro de Urbanismo 2020, coordenado por João Ferrão (geógrafo, Instituto de Ciências Sociais Universidade de Lisboa), que tem por objetivo proporcionar uma visão abrangente sobre os riscos sistémicos globais que se tornam patentes através de acontecimentos disruptivos como a pandemia COVID-19.

Participam João Pedro Simas (virologista e investigador do Instituto de Medicina Molecular), Hugo Esteves (médico de Saúde Pública - Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública e vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública), Ricardo Veludo (vereador do Planeamento, Urbanismo, Relação com o Munícipe e Participação da Câmara Municipal de Lisboa) e Miguel Gaspar (vereador da Economia e Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa).

Quando: 18:00

Onde: Na internet, aqui.

Início das eliminatórias regionais das 7 Maravilhas de Portugal®

O que é: O painel de especialistas composto por 7 elementos de cada um dos 18 distritos e 2 regiões autónomas, elegeu 7 patrimónios de cada região, dedicados à Cultura Popular, num total de 140 finalistas regionais.

Onde: Na RTP1 e RTP Internacional.

Início do Festival Gastronómico “Vila Viçosa à Mesa”

O que é: Um festival promovido pela Câmara Municipal e pelos restaurantes de Vila Viçosa, dedicado às sopas

Quando: A partir de hoje e até 12 de julho.

Onde: Nos restaurantes de Vila Viçosa, distrito de Évora.

Iniciativa online sobre “Contributos para uma Autonomia e Flexibilidade Curricular”

O que é: Uma iniciativa da Academi@ STEM Mangualde em parceria com o município de Mangualde. A sessão de abertura está a cargo do vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Rui Costa, e conta com as intervenções de Rui Vieira, da Universidade de Aveiro, Vitor Teodoro, da Universidade Nova de Lisboa, Jaime e Silva, da Universidade de Coimbra, e Cristina Palma, da Direção-Geral de Educação.

Quando: Hoje, entre as 16:00 e as 17:30

Onde: No YouTube.