A Noite da Literatura Europeia terá lugar no dia 4 de junho, no Campo de Santa Clara, em Lisboa, com leituras encenadas de obras de 13 países, entre os quais se destaca a estreia da Estónia no evento.

No ano em que assinala o seu décimo aniversário, a Noite da Literatura Europeia decorrerá em formato presencial, levando até à freguesia de São Vicente romance, poesia, teatro, banda desenhada, ensaio e memória autobiográfica. Este serão literário, que começa às 18:15, terá uma sessão de abertura que relembrará os momentos mais marcantes das leituras das edições anteriores, uma iniciativa da Representação da Comissão Europeia em Portugal. Seguem-se, a partir das 19:00, leituras de obras de 14 autores contemporâneos, interpretadas em língua portuguesa por atores e atrizes. As leituras dos excertos de obras europeias decorrem até às 23:30, em diversos espaços do Campo de Santa Clara, entre os quais se destacam o Panteão Nacional, o Convento do Desagravo, o Palácio Sinel de Cordes, o Polo Cultural da Junta de Freguesia de São Vicente e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Com uma duração de 10 a 15 minutos, as sessões realizam-se de meia em meia hora, dando ao público a possibilidade de visitar os diversos espaços e assistir às várias apresentações. Matilde Campilho é a escritora que representa Portugal, com o livro "Flecha", lido por Rita Cabaço, numa sessão que contará com a presença da autora. Editado em 2020 pela Tinta-da-China, "Flecha" é o primeiro livro em prosa de Matilde Campilho, uma obra que reúne histórias breves, um caleidoscópio de imagens, lugares, referências e personagens, inspiradas pela realidade e ancoradas na imaginação. As leituras de Áustria, República Checa, Itália e Luxemburgo contarão também com a presença dos escritores. "Hard Land", de Benedict Wells, é o livro que representa a Alemanha e será interpretado por Ulisses Ceia. Trata-se de um retrato nostálgico dos anos 80 que mistura humor e emoção. O autor tem publicado em português o romance "O fim da solidão", que em 2016 venceu o Prémio de Literatura da União Europeia. Karl Lubomirski representa a Áustria nas sessões, com a leitura de poemas de "Unbewohnbares Rot e Der Garten des Leonardo", por Fernando Rodrigues, enquanto a República Checa será representada pela obra "Soprar em Espuma", da autoria de Radka Trestíková, interpretada por Lígia Cruz. "O Infinito num Junco", de Irene Vallejo, é a obra que chega de Espanha, aqui com interpretação de Pedro Saavedra. Editado em Portugal pela Bertrand, em 2020, este ensaio trata da história dos livros, uma narrativa sobre a invenção do livro na antiguidade e o nascer da sede da leitura. A Estónia participa pela primeira vez na iniciativa europeia, com "Luigeluulinn" e "Emapuhkus", da poeta Kristiina Ehin, cuja leitura está a cargo de Cheila Lima. "Sisu: O segredo finlandês para encontrar a felicidade", editado em Portugal pela Marcador, é uma memória autobiográfica de Katja Pantzar, que será apresentada pela Finlândia e interpretada por Ana Água, enquanto a banda desenhada "Peau d'Homme", da dupla francesa Hubert et Zanzim, que aborda algumas temáticas sociais da atualidade, como os estereótipos de género, a sexualidade e a discriminação, terá interpretação de Cátia Tomé. Da Hungria chega o romance "Carta à mulher do meu futuro", do escritor Péter Gárdos, publicado em Portugal pela Alfaguara, uma crónica de amor de dois sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, a ser lida por Carlos Malvarez. A Irlanda apresenta-se com "Milkman", o último romance da escritora Anna Burns, vencedor do Man Brooker Prize, cuja versão portuguesa é da Porto Editora, e que terá leitura encenada Inês Lapa Lopes. Davide Enia é o autor italiano que se apresentará em Lisboa, com "Notas sobre um naufrágio" (Dom Quixote), romance resultante de várias viagens à ilha de Lampedusa, onde assistiu aos desembarques e às mortes de milhares de migrantes, criando uma história que inspirou uma peça teatral e que será interpretada por Elmano Sancho. Presente também a escritora do Luxemburgo, Nathalie Ronvaux, com "Moi, je suis Rosa!", um monólogo teatral em que dá voz à estátua de Lady Rosa, a obra de arte da artista feminista Sanja Ivekovic, e que terá leituras de Carolina David. Andrzej Sapkowski, apresentado pela Polónia, dá a conhecer "O terceiro desejo" (editado pela Saída de Emergência), primeiro volume da famosa saga de fantasia "The Witcher", através da interpretação de Cláudio Henriques. A Noite da Literatura Europeia é uma iniciativa da EUNIC Portugal – rede de institutos culturais e serviços culturais das embaixadas europeias – e da Representação da Comissão Europeia em Portugal, que se realiza no âmbito das Festas de Lisboa, em parceria com a EGEAC e a Junta de Freguesia de São Vicente.