Esta será a nona edição do “Noites de Verão”, programada para todas as sextas-feiras de julho e agosto, primeiro no Jardim dos Coruchéus e depois no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (MNAC).

O ciclo abrirá a 06 de julho com Norberto Lobo – repetente de edições anteriores – que atuará acompanhado por Ricardo Jacinto (violoncelo), Marco Franco (bateria) e Yaw Tembe (trompete), com quem gravou o álbum “Estrela”, editado nesta primavera.

Em julho, nos Coruchéus, destaque ainda para o concerto de Lena d’Água, no dia 20, e com ela estarão os músicos Primeira Dama, Inês Matos, João Raposo e Martim Brito, do coletivo Xita Records.

Naquele espaço acontecerão também atuações do grupo jamaicano Equiknoxx, com a cantora Shanique Marie, (dia 13), e do músico alemão Mark Ernestus, com música eletrónica contaminada pelas sonoridades do Senegal (dia 27).