Arcade Fire, Dua Lipa, Pearl Jam, The Smashing Pumpkins, Michael Kiwanuka, Sum41, Aurora, Jessie Ware e muitos mais chegam ao Passeio Marítimo de Algés para três noites de música e ainda existem alguns bilhetes à venda para os dias 11 e 12 de julho.

Para quem já tem lugar garantido conhecer o mapa do recinto é essencial e tal já é possível neste link interativo criado pelo próprio festival onde se pode conhecer todos os detalhes.

As informações sobre transportes vão estar disponíveis aqui, sendo que é possível entrar e sair do festival através de Comboio CP, Comboio CP Urbano - Linha de Cascais, autocarro da Carris. No caso dos comboios os bilhetes podem ser associados à entrada no festival.

Os horários do festival e dos diferentes palcos está disponível aqui e através da aplicação oficial para Android e IOS.

Como trocar pulseiras?

É obrigatório trocar o Passe por uma pulseira do NOS Alive para ter acesso ao recinto ao longo dos três dias. Esta troca terá que ser feita no primeiro dia no NOS Alive, num de vários pontos de troca situados dentro do recinto.

Pode também trocar-se o Passe de 2 ou 3 dias por uma pulseira no balcão de informações do Centro Comercial Alegro Alfragide a partir do dia de hoje, 10 de julho e até dia 12 de julho, entre as 10h00 e as 22h00.

Para quem tem um bilhete integrado Comboio Linha de Cascais + NOS Alive, deve guardá-lo porque será o acesso ao comboio durante os três dias.

O que se pode levar?

Óculos de sol e/ou chapéu ou boné;

Garrafas de água de plástico ou reutilizáveis de plástico até 50cl com tampa;

Protetor solar até 100ml;

Tampões para ouvidos;

Identificação pessoal ou passaporte;

Agasalho para a noite;

Powerbank não maior do que um telemóvel regular;

Álcool-gel até 50ml.

O que não se pode levar?

Bebidas alcoólicas;

Armas de fogo/brancas;

Objetos perigosos (canivetes, correntes metálicas, cintos e/ou pulseiras pontiagudas, etc.);

Substâncias ou engenhos explosivos, artigos de pirotecnia e fogos-de-artifício;

Quaisquer garrafas de vidro ou de metal independentemente da capacidade;

Objetos de vidro, latas (bebida e spray);

Substâncias tóxicas, drogas, seringas;

Selfie Sticks e hastes rígidas;

Cartazes de grandes dimensões ou que contenham frases ofensivas, discriminatórias ou relacionadas com ações extremistas;

Material de comunicação não autorizado (folhetos, panfletos e autocolantes);

Lancheiras, caixas, tupperwares e recipientes;

Tendas, bancos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas;

Apontadores laser, light sticks e flashlights;

Capacetes;

Megafones, altifalantes, instrumentos musicais, gravadores de som;

Computadores portáteis, tablets, powerbank de dimensões superiores a um telemóvel regular;

Equipamento fotográfico profissional, designadamente equipamentos de grandes dimensões, lentes e tripés;

Skates, patins, bicicletas ou similares;

Tintas, corantes e outros produtos relacionados;

Bolsas/mochilas (com ou sem alça) de grandes dimensões ou malas de viagem;

Chapéus de chuva;

Animais, à exceção de cães-guia, no cumprimento da legislação em vigor;

Qualquer objeto que não se insira nestas categorias e que possa ser arremessado ou considerado perigoso.

Na entrada do recinto o público será sujeito a revista e remoção de objetos não autorizados. Os objetos removidos não serão devolvidos aos seus proprietários, e deste modo, a organização que aconselha a não os levar ou guardá-los antecipadamente no bengaleiro localizado no exterior do recinto.

Existe um bengaleiro fora do recinto com o custo de 1 euro para os objetos que não são permitidos dentro do festival. O bengaleiro situa-se junto às bilheteiras.

Mobilidade condicionada e grávidas

A Plataforma de Mobilidade Condicionada está preparada para facilitar o acesso a pessoas com mobilidade condicionada e tornar a experiência de todos os visitantes ainda mais inclusiva e inesquecível. Existem plataformas junto do Palco NOS, Palco Heineken e WTF Clubbing.

Existe ainda uma área para Grávidas, da Joaquim Chaves Saúde que está preparada para facilitar o acesso a futuras mães e tornar a experiência de todos os visitantes ainda mais confortável. Este espaço terá vista para o Palco NOS.