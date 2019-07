Hoje, o Fado Café recebe Camané, Tiago Nacarato e a banda Variações, criada no âmbito do filme de tributo a António Variações, e que junta o ator Sérgio Praia aos músicos Duarte Cabaça, David Santos, Vasco Duarte e Armando Teixeira, responsável pela banda sonora da longa-metragem, que chega aos cinemas a 22 de agosto.

No festival há também um palco dedicado ao humor, o Comédia, por onde hoje irão passar Joana Ramos, Roda Bota Fora, Miguel 7 Estacas, Jel, Carlos Coutinho Vilhena e Fernando Rocha.

Hoje, neste palco, que foi transformado numa instalação de arte por Odeith, haverá pintura ao vivo. Uma parede, com cerca de 30 metros, será pintada ao vivo por Odeith e quatro artistas do graffiti, todos portugueses, escolhidos por ele: Rote, Fyre, Vile e Stephan.

No palco montado no pórtico de entrada haverá Nassurra, The Rockets e Ivo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê temperaturas elevadas para hoje, na região de Lisboa, entre os 23 graus de mínima e os 38 graus de máxima.

A organização aconselha o público a “beber muita água”, “colocar protetor solar” e a usar "óculos de sol e/ou chapéu ou boné”.

As portas do recinto do NOS Alive abrem às 15:00 e a última atuação, dos Hot Chip, está marcada para as 03:00.

A organização aconselha o uso de transportes públicos para chegada e saída do recinto. “Durante a madrugada dos dias do festival a CP vai alargar os horários da Linha de Cascais, através dos comboios especiais que partem de Algés, circulando comboios entre Algés e o Cais Sodré, entre as 02:15 e as 05:15, e entre Algés e Cascais, entre as 02:15 e as 04:30.

Entre as 00:30 e as 05:00 irão circular três carreira do serviço noturno especial da Carris: a J, entre o festival e o Cais Sodre, a K, entre o festival e o Marquês de Pombal, e a L entre o festival e a Estação do Oriente.