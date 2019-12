A Everything is New, responsável pelo NOS Alive, anunciou esta quinta-feira, 5 de dezembro, uma data extra para 2020: 8 de julho.

Todos aqueles que compraram passes para os três dias de festival questionam-se agora sobre o que fazer. Contactada pelo SAPO24, a organização pede a quem tenha dúvidas sobre passes já adquiridos que envie a sua questão para geral@everythingisnew.pt .

Vai haver um upgrade para quem comprou o passe de 3 dias e quer o de quatro? Quem comprou o de três será obrigado a adquirir o bilhete para dia 8 separadamente? Há garantias para quem comprou os passes, têm acesso privilegiado aos bilhetes de dia 8? Multiplicam-se as questões nas redes sociais. Até ao momento sabem-se apenas os preços dos novos passes:

Bilhete Diário – 08 de julho – 69€

– 08 de julho – 69€ Bilhete Diário – 09 de julho - 69€

– 09 de julho - 69€ Bilhete Diário – 10 de julho - 69

– 10 de julho - 69 Bilhete Diário – 11 de julho - 69€

– 11 de julho - 69€ Passe 3 Dias – 08,09 & 10 de julho - 159€

– 08,09 & 10 de julho - 159€ Passe 3 Dias – 09, 10 & 11 de julho -159€

– 09, 10 & 11 de julho -159€ Passe 4 Dias – 08, 09, 10 & 11 de julho: 189€

Não é a primeira vez que o festival tem quatro dias, o mesmo aconteceu em 2011.

O anúncio da data extra vem acompanhado de uma confirmação: Kendrick Lamar, que atua pela terceira vez em Portugal (atuou em 2016 no festival Super Bock Super Rock, numa edição em Lisboa, e em 2014 no festival Primavera Sound no Porto).

Kendrick Lamar foi considerado o artista da década para a Insider e, também recentemente, a Rolling Stone considerou o seu álbum "To Pimp a Butterfly" como o terceiro melhor da década, apenas atrás de "Lemonade", de Beyonce, e de "My Beautiful Dark Twisted Fantasy", de Kanye West.

Em 2010, após vários anos de desenvolvimento, Lamar atingiu o reconhecimento mundial com o lançamento da mixtape “Overly Dedicated”, sob a sua assinatura. No ano seguinte é editado de forma independente o primeiro álbum de estúdio, “Section.80”, lançado via iTunes, que contou com o single “HiiiPoWeR”. Já em 2012 é lançado o amplamente aclamado “Good Kid, M.A.A.D City”, editado por vários reconhecidos produtores como Dr. Dre, Pharrell Williams, Hit-Boy, Scoop DeVille, Jack Splash e T-Minus.

Em maio de 2015, Kendrick Lamar lança o terceiro disco, “To Pimp a Butterfly”. O álbum alcançou rapidamente o #1 na lista das melhores publicações do ano como Billboard, Pitchfork, Rolling Stone ou The Guardian. No ano seguinte sai “Untitled Unmastered”, uma compilação de demos gravadas durante as sessões de “To Pimp a Butterfly”. O ano de 2017 é marcado com o lançamento do quarto álbum de estúdio do rapper, intitulado “Damn”.

Kendrick Lamar já recebeu 81 prémios ao longo da sua carreira, das 186 nomeações conquistadas. Entre estes fazem-se notar 12 Grammy Awards e um ASCAPVanguard Award. Em 2018, o rapper tornou-se o primeiro artista do universo pop a vencer o prestigiado prémio Pulitzer para a música com o álbum "DAMN”.

HUMBLE é uma das músicas mais ouvidas no Spotify do músico, pelo que vale a pena recordar o videoclipe onde este recria a "Última Ceia".

Recorde aqui também alguns dos principais do artista conhecido por canções como "HUMBLE", "Alright" ou "All The Stars" (que fez parte da banda sonora do filme "Black Panther" e onde colaborou com a artista SZA).

A promotora Everything is New anunciou hoje ainda a inclusão no cartaz da cantora Angel Olsen, a 10 de julho.

Em 2011 a cantora e compositora lançou um EP intitulado “Strange Cacti” e, no ano seguinte, o álbum de estreia “Half Way Home”. Conhecida pela sua melancolia delicada, a sua música foi associada ao género lo-fi e folk. Em 2013, o baterista Josh Jaeger e o baixista Stewart Bronaugh juntaram-se a Angel Olsen para o lançamento do segundo disco “Burn Your Fire For No Witness”. Passados três anos a artista volta com novo trabalho de originais, “My Woman” e ainda este ano, no passado dia 04 de outubro, foi editado o quarto longa-duração, “All Mirrors”. Uma voz que se vai encaixar na perfeição no Palco Sagres, conhecido pelo seu forte alinhamento e muitas vezes considerado “um festival, dentro de um festival”.

A Everything is New lançou, esta quinta-feira, “oficialmente” a próxima edição do festival no Palácio dos Anjos, em Oeiras.

Entre os nomes já confirmados pela organização estão Billie Eilish, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Taylor Swift, Two Door Cinema Club e Wolf Parade.

Ao longo das suas 13 edições o NOS Alive já recebeu 1.818.000 espectadores. Desde 2007 passaram pelo Passeio Marítimo de Algés, nomes como Arcade Fire, Arctic Monkeys, Beastie Boys, Bob Dylan, Bon Iver, Coldplay, Dave Mathews Band, Deftones, Depeche Mode, Foo Fighters, Green Day, Jane’s Addiction, Kings of Leon, Linkin Park, Metallica, Mumford & Sons, Muse, Neil Young, Pearl Jam, Prodigy, Queen Of The Stone Age, Radiohead, Rage Against the Machine, The Black Keys, The Chemical Brothers, The Cure, The Libertines, The Smashing Pumpkins, The Stone Roses, The Weeknd, Vampire Weekend, 30 Seconds to Mars e muitos outros.