O palco Coreto acolhe hoje unicamente jovens artistas portuguesas — Bia Maria, Marinho, Chong Kwong e Sreya -, que representam vários estilos musicais. Além destas quatro artistas está ainda previsto hoje, no coreto, um concerto surpresa, às 18:30.

Hoje, o Fado Café recebe Francisco Salvação Barreto, Camané e, novamente, a banda Variações, criada no âmbito do filme de tributo a António Variações, e que junta o ator Sérgio Praia aos músicos Duarte Cabaça, David Santos, Vasco Duarte e Armando Teixeira, este último responsável pela banda sonora do filme, que chega aos cinemas a 22 de agosto.

No festival há ainda um palco dedicado ao humor, o Comédia, por onde hoje irão passar Guardanapo, Roda Bota Fora, Ana Garcia Martins (a pipoca mais doce), Diogo Faro, o britânico Andrew Lawrence e Eduardo Madeira & Manuel Marques.

O palco do pórtico da entrada irá ainda receber, além dos The Djabalis, Dynamite e A-Gold.

A organização aconselha o uso de transportes públicos para chegada e saída do recinto. “Durante a madrugada dos dias do festival a CP vai alargar os horários da Linha de Cascais, através dos comboios especiais que partem de Algés, circulando comboios entre Algés e o Cais Sodré entre as 02:15 e as 05:15 e entre Algés e Cascais entre as 02:15 e as 04:30.

Entre as 00:30 e as 05:00 irão circular três carreira do serviço noturno especial da Carris: a J, entre o festival e o Cais Sodre, a K, entre o festival e o Marquês de Pombal, e a L entre o festival e a Estação do Oriente.

A 13.ª edição do NOS Alive decorre até sábado.