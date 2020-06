De 10 a 12 de junho de 2021, o Porto volta receber o NOS Primavera Sound e já há novidades sobre o cartaz.

Todos os bilhetes adquiridos para o NOS Primavera Sound 2020 são válidos para a edição de 2021. Para isso, é obrigatório efectuar a troca do bilhete do NOS Primavera Sound 2020 por um bilhete válido para a edição de 2021. Esta troca deverá ser feita no ponto de venda onde foi adquirido, a partir do dia da abertura da venda para 2021 e até ao dia 31 de dezembro de 2020, não tendo qualquer custo associado.

Segundo a organização, os bilhetes diários podem ser adquiridos a partir de quinta-feira, 25 de junho.