O NOS Primavera Sound arrancou hoje para o primeiro de três dias no Parque da Cidade, com a abertura a caber ao português Dino D’Santiago, seguido da banda pop canadiana Men I Trust, depois de a ameaça de chuva e mau tempo, causada pela Depressão Miguel, ter levantado antes do arranque dos concertos.

A portuguesa Mai Kino, radicada há vários anos em Londres, ocupou o espaço de Ama Lou, pelas 19:15, enquanto o palco principal abriu com a madrilena Christina Rosenvinge.

A música de 55 anos trouxe ao Porto “Un hombre rubio”, lançado em 2018, num dia que conta igualmente com nomes como Danny Brown, Built to Spill ou a norte-americana Solange.

O seu quarto disco de originais, “When I Get Home”, foi lançado em março, e a atuação está marcada para as 00:30, já depois de concertos do britânico Jarvis Cocker, fundador e antigo líder da banda Pulp, uma das marcas da ‘britpop’.

A primeira de três noites, até sábado, terá concertos de Miya Folick, do ‘rapper’ português Allen Halloween ou Stereolab, fechando com Yaeji, já pelas 03:00 da madrugada.

Até sábado, o Parque da Cidade do Porto recebe nomes como J Balvin, Interpol, James Blake e Courtney Barnett, na sexta-feira, ‘fechando’ com atuações de Erykah Badu, Jorge Ben Jor, Rosalía e Nina Kraviz, no sábado.