Noutros estilos, há ainda espaço para Liz Phair, uma das pioneiras do ‘indie rock’, a agressividade do ‘punk’ fica a cargo dos Fucked Up, enquanto o ‘hip hop’ fica entregue a JPEGMAFIA que promete impressionar com “Veteran”, uma referência ao tempo de serviço do norte-americano na Guerra do Iraque.

A começar o dia estarão dois portugueses, de concerto marcado para as 17:00, a música Surma, cujo último álbum, “Antwerpen”, data de 2017, e o ‘rapper’ Profjam, que se estreou já este ano em trabalhos de estúdio com “#FFFFFF”, enquanto Branko foi a ‘contratação’ de última hora, perante o cancelamento de Kali Uchis, atuando às 23:40.

No arranque do NOS Primavera Sound, o mau tempo que ameaçava ‘brindar’ o público com chuva não se fez sentir ao final da tarde, num primeiro dia marcado por concertos de Solange, Jarvis Cocker, a apresentar o projeto JARV IS, ou Stereolab, mas também por dois cancelamentos, casos da britânica Ama Lou, por problemas de saúde, e da sul-coreana Peggy Sou, que teve o voo cancelado de Berlim para o Porto, devido a condições meteorológicas.

O festival fecha no sábado, com as atuações de Erykah Badu, o brasileiro Jorge Ben Jor, a espanhola Rosalía ou Nina Kraviz, entre outros, arrancando pelas 17:00 com Lena D’Água e Primeira Dama.