A norte-americana Solange, que atua pelas 00:30, já na madrugada de sexta-feira, é o ‘grande’ nome do dia, até pelas críticas da imprensa especializada a “When I Get Home”, a mais recente gravação de estúdio, lançada em março.

O diretor do evento, José Barreiro, destacou à Lusa o espetáculo “muito especial e cuidado” da cantora de 32 anos, por ser um “estilo musical que não é muito programado nos festivais em Portugal”, como um dos pontos altos de um evento para o qual as expectativas estão “muito elevadas”.

Danny Brown, outro dos cabeças de cartaz do dia, promete animar o palco principal com o seu “Atrocity Exhibition”, de 2016, intitulado em homenagem à música homónima de Joy Division, mas também com possíveis amostras do próximo álbum “uknowhatimsayin?”, agendado para este ano.

O antigo vocalista dos Pulp, Jarvis Cocker, mostra no Porto o projeto JARV IS, enquanto o 20.º aniversário do álbum “Keep It Like a Secret” é o mote para o concerto dos Built to Spill, num dia que conta também com nomes emergentes como MorMor, Ama Lou ou o ‘rapper’ da Estónia Tommy Cash.