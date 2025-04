Estreia já no dia 26 de abril, com cada emissão semanal na SIC Notícias e nas plataformas digitais, o programa que procura apresentar uma abordagem informada, acessível e humana à forma como a IA está a transformar várias áreas da sociedade: do retalho à educação, da indústria à justiça, dos seguros à cibersegurança.

Cada episódio conta histórias de empresas, pessoas e instituições que estão a adaptar-se ou a reinventar-se com recurso à IA, enfrentando tanto o entusiasmo das novas possibilidades como as dúvidas e desafios que esta tecnologia levanta. É uma série sobre o futuro que já começou a acontecer.

“A Inteligência Artificial não é apenas uma mudança tecnológica. É uma mudança cultural, social e económica. O que nos propomos nesta temporada é mostrar o impacto desta revolução em Portugal, com protagonistas portugueses sem perder de vista o contexto global. Uma abordagem com os olhos postos nas pessoas e nas decisões concretas que estão a ser tomadas hoje e que têm impacto no futuro que estamos a construir”, refere Rute Sousa Vasco, autora e produtora executiva do The Next Big Idea.

Esta nova temporada conta com uma parceria com o Instituto Superior Técnico, que colabora na curadoria de conteúdos e enquadramento científico e tem o patrocínio de três marcas líderes na inovação em Portugal: PwC, Fidelidade e Vieira de Almeida.

"A inteligência artificial (IA) tem vindo a ganhar uma presença cada vez mais significativa nas nossas vidas diárias nos últimos vinte anos. A sua omnipresença em vários temas, como aqueles que são discutidos neste programa, desde as redes sociais à educação, medicina, ciência, defesa, direito, media, entre vários outros, torna evidente a sua influência crescente na vida moderna", enquadra Arlindo Oliveira, professor do Instituto Superior Técnico e presidente do Instituto de Sistemas e Computadores (INESC). “É importante não só compreender esta influência, mas também conhecer melhor os diversos aspetos da tecnologia e perceber os benefícios e riscos da mesma, em termos económicos e sociais", complementa.

"A Inteligência Artificial irá permitir uma maior automação de atividades tradicionalmente humanas - das tarefas individuais mais rotineiras aos processos coletivos mais complexos. Embora com níveis de utilidade distintos consoante a sua indústria, modelo de negócio ou cadeia de valor, todas as organizações acabarão por ter que adotar esta tecnologia de forma a se tornarem mais eficientes, produtivas e competitivas", acrescenta também Nuno Loureiro, Data & AI Director da PwC Portugal.