De acordo com a nova teoria, exposta num artigo publicado hoje no boletim científico Astronomia e Astrofísica por Jamie Farnes, professor no departamento de engenharia científica da universidade britânica, o conceito de 'massa negativa' é descrito com a imagem de que se essa massa for empurrada irá acelerar no sentido inverso (negativo) ao da força sobre ela exercida.

De acordo com o artigo, esta nova perspetiva da composição do universo poderá também comprovar uma previsão teórica feita por Albert Einstein há 100 anos.

O modelo conceptual do Universo - denominado LambdaCDM - sobre o qual assenta a Física teórica atual postula que a totalidade da matéria visível (galáxias, planetas e todos os corpos celestes e poeiras estelares) representa apenas 5% da matéria e energia realmente existentes, com os 95% desconhecidos a serem classificados como 'matéria negra' e 'energia negra'.

Mas o modelo LambdaCDM não esclarece as características físicas dessa matéria e energia desconhecidas e invisíveis, cuja existência é postulada apenas a partir dos efeitos gravitacionais que exercem sobre a matéria observável.

"Pensamos agora que a 'matéria negra' e a 'energia negra' podem ser unificadas num fluído com 'gravidade negativa' que, em vez de atrair, repele todas a matéria em seu redor. Apesar de esta matéria ser conceptualmente estranha, sugere que o universo tem um equilíbrio, uma simetria entre forças positivas e negativas", diz Jamie Farnes no artigo.

O modelo teórico agora proposto produz também as primeiras previsões corretas do comportamento dos chamados "halos de matéria negra", conceito que explica como as galáxias se mantêm coesas apesar da sua extrema velocidade de rotação, que deveria gerar forças capazes de as desagregar. Os modelos teóricos vigentes recorrem à figura dos halos de matéria negra, que ao envolverem as galáxias as mantêm estáveis.