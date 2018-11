O álbum, já gravado, contará com a participação dos músicos brasileiros Rael e Emicida, com quem dividiu o projeto Língua Franca com Valete, mas as colaborações de artistas brasileiros não se ficarão por aí.

“Propus-me exercícios novos — sou muito consciente nessas ambições, nas propostas que faço a mim própria — propus-me fazer um disco mais solar, mas alegre, mais dançável”, disse.

A influência terá partido da experiência dos últimos dois anos com a gravação e edição do álbum com Língua Franca, dos concertos feitos no Brasil e no próprio consumo de música brasileira pela artista.

Capicua, nome artístico de Ana Matos Fernandes, nascida no Porto em 1980, é um dos nomes femininos mais conhecidos do hip hop nacional, com rimas engajadas em questões sociais e pessoais, como a condição feminina.

Em 2008 estreou-se com “Capicua Goes Preemo Mixtape”, seguindo-se a estreia em álbum com “Capicua”, em 2012.