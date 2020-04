uca Roseta, em declarações à agência Lusa, disse que este "era um disco que há muito queria fazer", que se concretizou por este ano se celebrar o centenário do nascimento de Amália Rodrigues.

O álbum, com o selo Sony Music, intitula-se "Cuca Canta Amália", e a produção "foi uma partilha musical", entre Cuca Roseta e os músicos que a acompanham.

Sobre os temas escolhidos, Cuca Roseta afirmou serem os que sempre cantou do repertório da fadista e que ainda hoje fazem parte dos alinhamentos dos seus espetáculos, além de "os cantar na casa de fados".

Do alinhamento fazem parte dois fados com letra de Amália Rodrigues, "A Lágrima", musicado por Carlos Gonçalves, e "Estranha Forma de Vida", interpretado na melodia do Fado Bailado, de Alfredo Marceneiro.

"O fado 'A Lágrima' é de um parceria importante do fado", disse Cuca Roseta, referindo-se a Amália e a Carlos Gonçalves, que a acompanhou durante 30 anos, e morreu em março passado.