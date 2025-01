Algumas utilizadoras das redes sociais, nomeadamente do TikTok, consideram que começar o Ano Novo com uma rotina rigorosa de exercícios é a melhor maneira de cumprir as suas resoluções. Mas existe quem prefira uma abordagem ainda mais intensa que não se foca unicamente no exercício físico, e foi assim que nasceu o '75 Hotter'.

O desafio já se tornou viral durante o mês de janeiro, à semelhança de outros que costumam aparecer na viragem do ano.

Este desafio incentiva a dar 10.000 passos por dia, ter um plano de exercícios, priorizar proteínas e vegetais em todas as refeições, falar com um amigo distante ou mesmo, em cenários de relações intimas, "cortar pessoas tóxicas".

Como surgiu o desafio?

O desafio foi criado em outubro de 2023 pela influencer Jade Brandt, ou "itsmejadeb", como é conhecida no TikTok, que mora em Austin, Texas, nos Estados Unidos, e no início, tal como outros desafios semelhantes como o '75 Hard Challenge', não estava muito convencida.

A profissional de marketing de redes sociais de 35 anos queria uma rotina que não fosse tão restritiva, na qual ainda pudesse divertir-se e, ao mesmo tempo, ser saudável e consciente, explicou na rede social TikTok.

“O objetivo disto tudo é encontrar equilíbrio de uma forma divertida e conectarem-se com outras pessoas”, explicou Brandt. “Todas essas coisas são para garantir que alimenta a alma e o corpo.”

A melhor parte é que o '75 Hotter' não recomeça se se perder um dia, "porque isso não é a vida real", garante a influencer norte-americana. Porém, ao fim de 75 dias, percebeu que o desafio que agora voltou a partilhar este Ano Novo resulta e que os bons hábitos naturalmente encontraram lugar na sua rotina regular.

Quando a influencer partilhou este desafio pela primeira vez no TikTok, imediatamente chamou à atenção e o vídeo obteve 5,5 milhões de visualizações. Agora, quando voltou a partilhar o desafio no Ano Novo, já conta com 62,4 milhões.

Em que consiste?

'75 Hotter' '75 Hotter' créditos: DR