O novo DVD da banda portuguesa Moonspell, que é editado no próximo dia 17, regista o concerto realizado no passado dia 4 de fevereiro no Campo Pequeno, em Lisboa, foi hoje divulgado.

“Esta edição única e limitada contém um DVD, um Blu-ray e três CD”, segundo a promotora da banda, que refere que este DVD, "Lisboa Under the Spell", é editado dez anos após a saída do primeiro DVD da banda, “Lusitanian Metal”.

“O conteúdo [do DVD] conta com mais de três horas de espetáculo, e foi gravado ao vivo perante milhares de fãs numa das mais emblemáticas salas da capital portuguesa. A banda tocou um ‘set’ especial, interpretando na íntegra os seus discos clássicos, ‘Wolfheart’ e ‘Irreligious’ e o disco de 2015, ‘Extinct’”, segundo a mesma fonte.

"Lisboa Under the Spell" inclui um documentário realizado por Victor Castro, que assina também a direção do DVD, sobre as semanas que antecederam a subida ao palco lisboeta.

Será também editado em vinil um triplo LP do concerto, que contou com participações especiais das cantoras Mariangela DeMurtas e Carolina Torres. Os Moonspell atuam na próxima sexta-feira no Vagos Metal Fest, no distrito de Aveiro.