"Todas as semanas, cinco amigos reúnem-se para jantar. O que os amigos não sabem é que são figuras de ficção. O que eles dizem ou fazem não é decidido por eles", ouve-se Bruno Nogueira dizer no teaser publicado na sua conta oficial de Instagram.

No vídeo, surgem como parte do programa figuras como Albano Jerónimo, Nuno Lopes, Jéssica Ataíde, Nuno Markl, Rita Cabaço, Filipe Melo e Salvador Martinha. O programa estreia a 11 de abril, próximo domingo, na SIC.

Em julho de 2020, a SIC anunciou o regresso do humorista à sua emissão, esta temporada, com uma "proposta de valor na área do humor".

"As múltiplas facetas do talento de Bruno Nogueira, e a sua enorme capacidade de se reinventar, abrem perspetivas para o desenvolvimento de conteúdos de entretenimento e ficção nas diferentes marcas SIC, com especial destaque para o canal Generalista e ainda nos canais temáticos, bem como para as plataformas digitais, que são uma forte aposta do Grupo", escreveu então a televisão nascida em Carnaxide.

O regresso à SIC significa um retorno à casa onde Bruno Nogueira se tornou reconhecido do grande público a partir de 2003, no "Levanta-te e Ri", tendo também criado o programa “Som de Cristal” (2015). Bruno Nogueira participou ainda noutro canal no grupo Impresa, a SIC Radical, tendo sido apresentador do programa "Curto-Circuito".

Bruno Nogueira marcou recentemente o panorama nacional do entretenimento com o “Como é que o Bicho mexe”, um série diária de vídeos gravados em direto através da sua conta de Instagram.