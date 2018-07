A 500 metros do anterior recinto, a nova localização do evento, na Antiga Seca do Bacalhau, agradou à maioria dos festivaleiros que lotaram o recinto, sobretudo pela “vista de rio e mar”.

“É espetacular. A vista é melhor do que o outro recinto porque se vê o rio e o mar, tornando o espaço mais agradável”, disse à Lusa Filipa Veloso, de Canidelo, Vila Nova de Gaia, que vem pela segunda vez ao Marés Vivas.

Apesar dos elogios, Filipa Veloso apontou apenas como único “senão”: o vento que, neste novo espaço, se faz sentir com mais intensidade.

O vento também foi apontado por Arminda Adelaide, que veio do Porto, como um dos problemas.

“É mais ventoso, mas mais bonito do que o anterior, no entanto, para quem não conhece, é mais difícil de chegar”, referiu, acrescentando que a “ajuda do GPS” foi fundamental.

Repetente no festival, Maria dos Santos contou que a dificuldade em chegar foi “a mesma”, dada a proximidade com o antigo.