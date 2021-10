Veja aqui o RESET de Nuno Markl no podcast RESET, apresentado por Bumba na Fofinha:

Depois de uma pausa, está na hora de voltarmos todos a fazer RESET. O podcast patrocinado pela Delta Q está de volta no mesmo cenário a que nos habituou e com a mesma host, Mariana Cabral (também conhecida como Bumba na Fofinha), que promete mais conversas sobre “falhanços, fracasso e tiros ao lado”.

Para estrear a segunda temporada, a humorista recebe Nuno Markl. A vida do argumentista (e muitas outras coisas) é, segundo ele diz, “um rolo compressor de desastre” e, por isso, é certo que temas não vão faltar.

Parece que tudo começou com um esquecimento da mãe nos anos 70. E o que se seguiu foi uma bola de neve de consequências que marcou a sua vida, personalidade e trabalho. Há dezenas de anos que Nuno Markl habituou o seu público a histórias insólitas, não só n’O Homem Que Mordeu O Cão, rubrica de rádio pela qual ficou conhecido, como também em pequenos excertos de peripécias da sua vida que vai partilhando. Para ele, falhanço é “material de trabalho”, e já foram vários os seus projetos que derivaram ou deram origem a fiascos.

“A maioria das coisas que eu fiz na vida foram um flop”, admite Markl a Mariana Cabral. Do “Sem Filtros”, programa de televisão que fez em tenra idade e que ficou marcado por um “mítico episódio” sobre o sobrenatural, ao filme que mistura comédia e drama e que está a tentar fazer há vários anos, mas cuja concretização não parece estar para breve, assume que nem todos os seus projetos são geniais. Mas, fiascos à parte, o argumentista, que recentemente trabalhou na série de Bruno Nogueira “Princípio, Meio e Fim”, garante que ideias não lhe faltam, e que ia precisar de muitos mais anos de vida para as colocar em prática do que aqueles que lhe restam.

O trabalho é uma parte importante da sua vida, e o criador da série “1986” confessa que, nos dias mais escuros, chegou a confundir o lado pessoal com o profissional. “Eu já não sabia se o que estava a dizer na rádio era a personagem ou se eu era aquilo. Depois comecei a questionar «Possivelmente eu não sirvo para mais nada a não ser para isto. Sou tipo uma força de comédia radiofónica que não merece ter outra existência fora da rádio.»" No final, e em jeito de moral da história, admite que o importante, é preciso saber parar, quando parar e onde ir pedir ajuda.

Com uma hora e 15 minutos de conversa, há ainda tempo para falar da sua vida pessoal e, claro, do tema que lhe deixa os nervos à flor da pele: a relação agridoce com as redes sociais e com os “acéfalos da internet”.

Marcar no calendário

Este foi o primeiro episódio da segunda temporada do podcast RESET, disponível todos os domingos no canal de YouTube com o mesmo nome, em formato de vídeo, e no Spotify, em formato áudio. Recorde também a primeira temporada, onde Mariana Cabral recebeu oito convidados de diferentes áreas: músicos, atores, comediantes, chefes de cozinha, todos sem medo de falar dos seus falhanços.

Este projeto tem também um cunho solidário. Cada convidado escolhe uma associação para apoiar, à qual a Delta Q faz uma doação. Emocionado por uma experiência do passado, Nuno Markl decidiu apoiar a Operação Nariz Vermelho, que devolve a cor a crianças hospitalizadas.