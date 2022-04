Ouça aqui a conversa com Nuno Markl na íntegra:

“O Homem Que Mordeu o Cão”, rubrica de rádio pela qual Nuno Markl é conhecido, certamente que vai ficar para sempre na memória de muitos. O mesmo acontece com outros projetos que teve, como a Caderneta de Cromos e o Laboratolarilolela.

Mas alguém se lembra da performance de Nuno Markl em “Dança Comigo”? O convite surgiu em 2008, depois de ter sido jurado no programa “Operação Triunfo”, na RTP1. "A minha primeira reação, obviamente, foi " Epá vocês estão malucos. Isso não vai correr bem."

O humorista, conhecido por muitos pela sua pouca destreza para atividades físicas, teve algum receio em aceitar o desafio mas hoje em dia até o considera “um grande momento da carreira”. “Lembro-me de ter levado um caderno e de ter tomado nota dos passos todos, e depois ia para casa estudar.”, confessa.

E a verdade é que os seus dotes de bailarino não ficaram por aqui. Mais tarde, participou ainda no “Dança Comigo no Gelo”. “Eu sou sempre um saco de pancada. As pessoas pensam “Bom, ‘bora lá ver o Markl fazer mais uma palhaçada””, admite.

No episódio do podcast Acho Que Vais Gostar Disto recordou algumas das peripécias desses tempos e destaca uma emissão especial de passagem de ano onde, ao lado de Rita Blanco, e dessa vez no papel de jurado, contou as doze badaladas com muitas gargalhadas pelo meio.

“Houve uma passagem de ano da minha vida que eu passei dentro de um estúdio entre a Rita Blanco e o João Baião. E eu não me lembro de rir tanto como ri ao lado da Rita Blanco. Porque a gala era interminável, foi mesmo muito grande. E a dada altura só me lembro de a Rita dizer assim "Epá, se mais alguém vem patinar, eu parto-lhe as perninhas"."

O episódio do podcast Acho Que Vais Gostar Disto está disponível na íntegra nas plataformas habituais.