O Ogre mais verde, carismático e irreverente que conquistou gerações, chegou novamente aos palcos numa produção envolvente e cheia de humor, pensada para toda a família que está na Malaposta desde dia 19 de outubro, onde vai ficar até 30 de dezembro.

Segundo a sinopse desta adaptação em português deste clássico que estreou na Broadway em dezembro de 2008: Shrek é um ogre que vive feliz e sozinho num pântano de Tão Tão Longe. O seu sossego é ameaçado quando o governante local, Lord Farquaad, despeja no lugar todas as criaturas mágicas do seu reino. Para se livrar delas, o ogre faz um acordo com Farquaad: vai buscar a “peça” que tornaria completo o reino de Lord.

Essa peça é Fiona, uma princesa politicamente incorreta que vive aprisionada num castelo vigiado por um dragão. Shrek e o seu amigo Burro partem para a missão de libertá-la. E conseguem. Mas Shrek apaixona-se por Fiona, passando a lutar pela conquista do seu coração.

Este espetáculo na Malaposta é uma adaptação do espetáculo com músicas de Jeanine Tesori, texto e letras de David Lindsay-Abaire e basead no filme “Shrek”, produzido pela Dreamworks em 2001 e no livro “Shrek”, de William Steig, publicado em 1990.

A encenação da Yellow Star Company é de Paulo Sousa Costa e Luís Pacheco.

Os bilhetes para várias sessões ainda estão disponíveis e podem ser adquiridos aqui. Custam 18 euros e o espetáculo é indicado para crianças a partir dos 3 anos.