O artista de 33 anos, em turné pelo país mais populoso do mundo, decidiu no domingo apresentar-se numa rua movimentada de Bangalore, conhecida como a capital tecnológica da Índia.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram um policia a desligar o microfone da estrela no meio da sua famosa música "Shape of You" na Church Street, em um bairro comercial da cidade.

De acordo com as autoridades, a permissão que Sheeran recebeu para seus espetáculos não inclui apresentações improvisadas nas ruas.

"É um cantor muito famoso e isto certamente causará o caos. Para evitar isso, a polícia não lhe concedeu a permissão", disse a autoridade de assuntos internos do estado de Karnataka, G. Parameshwara, esta segunda-feira.

"Apesar disso, veio e tentou apresentar-se. A polícia, portanto, impediu-o", acrescentou.

O cantor britânico nega ter infringido a lei e afirmou no Instagram, na noite de domingo, que havia obtido a autorização para tocar "exatamente neste local".

"Não é como se tivéssemos chegado por acaso", escreveu logo após o incidente.

Ed Sheeran está atualmente em turné por seis cidades indianas, com alguns espetáculos esgotados.