Termina 8.ª edição do Azores Fringe - festival internacional de artes nos Açores

O que é: O festival é transmitido online, sem público ao vivo, devido à pandemia de coronavírus, na MiratecArts Galeria Costa que, ao mesmo tempo, é transmitida no Facebook.

Onde: Aqui e nos Açores.

Início do Festival online EM REDE

O que é: O festival emite 10 concertos ao longo de cinco dias, a começar no Dia da Cidade do Barreiro, até 2 de julho.

Quando: Às 21:30 com The Brooms; e às 22:00 com B2R.

Onde: No YouTube.

Bruno Nogueira retoma projeto "Como é que o bicho mexe?"

O que é: O humorista vai retomar o projeto “Como é que o bicho mexe?”, no Instagram, numa edição especial, agendada para as 23:00. O anúncio foi partilhado por vários dos participantes em momentos anteriores do projeto, como o ator Nuno Lopes, o músico Filipe Melo ou o argumentista João Quadros. O último direto de Bruno Nogueira no Instagram, em meados de maio, atingiu cerca de 175 mil visualizações em tempo real, um recorde nas redes sociais portuguesas.

Quando: Às 23:00.

Onde: No Instagram de Bruno Nogueira.

Ciclo "Concertos em Família" regressa em formato digital

O que é: Numa edição filmada entre o salão nobre da Câmara Municipal e o Auditório Municipal, os instrumentistas da Orquestra Per Anima dispersam-se por toda a dimensão do espaço, preenchendo-o de música. Subordinado ao tema "Cultura, Sociedade e Pessoa", o primeiro dos novos "Concertos em Família" é transmitido, às 11:00, na página de Facebook e no site da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

Quando: A partir das 11:00.

Onde: No Facebook e no site da câmara de Gaia.

Concerto de tributo a Dean Martin

O que é: Concerto interpretado por George Esteves.

Quando: 21:30.

Onde: Cascais Jazz Club.

Termina 2.ª edição do Onomatopeia, festival de literatura infanto-juvenil de Valongo

O que é: Organizado pela Câmara Municipal de Valongo, o festival contou com uma programação repartida entre as ruas da cidade e um ecrã digital, com distanciamento social por causa da covid-19. O festival propôs 12 horas de atividades com destaque para as "batalhas entre escritores", com moderador e tendo como ponto de partida uma onomatopeia. Estão previstas batalhas literárias 'online' entre Ondjaki e David Machado, entre António Mota e Isabel Zambujal ou entre José Luís Peixoto e Isabel Minhós Martins.

Quando: 10:30 / 22:30.

Onde: Em Valongo, distrito do Porto.

Apresentação da temporada 2020/2021 do Teatro Nacional D. Maria II

O que é? São dados a conhecer os espetáculos e iniciativas que compõem a próxima temporada do Teatro Nacional D. Maria II, que terá lugar entre setembro de 2020 e julho de 2021 e que incluirá todos os espetáculos cancelados desde março deste ano.

Quando: Às 19:30.

Onde: Facebook e Youtube do D. Maria II.