Yesterday é uma história sobre amor. Que ninguém entre na sala escura a pensar que o novo filme de Danny Boyle (Quem Quer Ser Bilionário?, Trainspotting, 28 Dias Depois) é outra coisa que não uma comédia romântica — ou não tivesse sido escrita pelo autor de Quatro Casamentos e um Funeral, O Amor Acontece (aquele com a Lúcia Moniz) e Notting Hill. É uma ode ao amor à vida, à simplicidade, à arte pela arte. E, como o título sugere, ou não fosse um título duma canção, aos The Beatles — cujo legado, intrinsecamente ligado à nossa cultura, vai muito além da música.

Estamos, portanto, perante uma dupla história de amor: primeiro, pelos The Beatles e depois entre os protagonistas Jack (Himesh Patel, ator da sitcom da BBC EastEnders, que está no ar desde 1985) e Ellie (Lily James). Só que o argumento de Richard Curtis coloca-nos num mundo cujo contexto musical é diferente daquele que tomamos por nosso hoje. E que mundo é este? Um com muito Google, mas sem qualquer vestígio dos The Beatles (e não só).

Em Yesterday seguimos Jack Malik, um homem que sonha viver da música e compor as suas canções. Só que Jack trabalha num armazém em part-time e canta em pubs pequenos e vazios — e as pessoas pouco ou nada querem saber do seu trabalho. Percebendo que não passava da cepa torta, Jack mergulha numa crise existencial, começando a interrogar-se se deve ou não a continuar a perseguir o sonho. Até ao dia em que dá mais um concerto falhado e sofre um acidente que muda tudo. Não só na sua vida, mas também no mundo. É que ao mesmo tempo que é atropelado por um autocarro, dá-se um apagão à escala planetária.

Título: Yesterday Título Original: Yesterday Realizador: Danny Boyle Argumento: Richard Curtis Elenco: Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon Data de Estreia: 27 de junho Duração: 1h 57m Rotten Tomatoes (críticos): 67%

Quando acorda, já recuperado e após ser recebido por um pequeno e fiel grupo de amigos que lhe pedem para cantar "qualquer coisa" em jeito de boas-vindas, derrete os presentes com "Yesterday" — de tal forma que, incrédulo, não perceba como é que ninguém ali conheça a música que pertence aos The Beatles. Só que o problema era bem grave do que imaginou. Nem o seu grupo de amigos, nem o mundo, nem o Google.... pura e simplesmente ninguém se lembra de "Eleanor Rigby", "Strawberry Fields Forever" ou "Let it Be". John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr nunca chegaram a existir.

Urge então o dilema: deve ou não aproveitar-se do facto? Se uma das maiores bandas de sempre não existe ele deve ou não fazer do seu legado um futuro seu? Pois bem, a verdade é que Jack decide aproveitar a oportunidade para tocar a música dos Fab Four como sua — o que vai chamar atenção dum tal de Ed Sheeran. Sheeran faz dele próprio e ainda tem um tempo considerável de ecrã; não se espere um mero cameo, trata-se dum papel para o qual Sheeran teve que trabalhar e ensaiar. Ou seja, é tempo suficiente para descobrir Jack Malik, levar um bigode de Jack Malik ao ponto de o considerar Mozart (na analogia ele explica que é Salieri) e ver Jack Malik a subir no ranking de popularidade. Em suma, o mundo de Jack Malik fica virado do avesso, num reboliço que vai de Suffolk a Liverpool, do estádio de Wembley ao festival Latitude, ou a passar pela Cidade dos Anjos, LA, onde Jack se vê num mundo completamente diferente daquele que é o seu.

A acompanhar Jack Malik nesta ode aos Beatles está a atriz Lily James (a Lady Rose MacClare em Downton Abbey, que também participou em Baby Driver — A Alta Velocidade e Cinderella) que interpreta Ellie. Ellie não é só a sua cara-metade não-oficial; é manager, melhor amiga, taxista, roadie, fã. É certo que Jack é a personagem principal, mas o coração da história é ela, qual gata borralheira que brilha mais que o príncipe. Sempre que aparece em cena há uma espécie de íman que nos atrai; há qualquer naquela simbiose que James constrói e molda com as suas roupas largas, cabelo desleixado e fé inabalável em Jack. E ao longo de praticamente todo o filme é difícil não ficar ao lado da personagem de James.

Em Yesterday tudo assenta em princípios e valores teoricamente simples, mas que na verdade desmontam puzzles gigantes. É um filme sobre amizade e romance; de sucesso e fracassos; de música e arte; mas é, sobretudo, sobre como é difícil domar a curva de aprendizagem quando todas estas coisas da vida culminam em simultâneo. Ellie e Jack são duas personagens que cresceram juntas e que por essa via criaram uma ligação inseparável. Só que a primeira adora a vida pacata, embora ocupada, que leva em Suffolk. É a antítese do mundo das estrelas, da ribalta, não querendo ser engolida no moribundo mundo da indústria e de Hollywood. Jack é tudo o que precisa e é deveras evidente que a vida que leva lhe é suficiente. Mas Jack tem outros focos, outras nuances, outras necessidades, outra paixão que o cega e que o faz dar valor a quase tudo excepto àquilo que está à frente dos olhos: a sua música.